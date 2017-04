Apelaron el fallo que desvincula a Macri de los PanamÃ¡ Papers

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 21 Abril 2017 18:56 Visto: 3 Twitter Nacionales Apelaron el fallo que desvincula a Macri de los Panamá Papers El fiscal federal Federico Delgado apeló este viernes la decisión del juez federal Sebastián Casanello, quien desvinculó al presidente Mauricio Macri del delito de lavado de dinero y envió la causa penal conocida como "Panamá Papers" al fuero penal económico. El fiscal federal Federico Delgado apeló la decisión del juez Sebastián Casanello de declararse incompetente en la causa por los Panam Papers en la que está imputado el presidente Mauricio Macri, ya que para fiscal no se puede separar las maniobras de lavado de la omisión de declaración jurada. Deberá resolver la Cámara. Días atrás el juez Casanello decidió que no había delito de lavado de dinero, y consideró que ante una posible evasión fiscal una parte del caso debía pasar al fuero penal económico y otra parte al fuero de instrucción donde tramita una causa por enriquecimiento ilícito contra Macri. "Aún no sabemos, como lo explicamos con mucha nitidez el 1 de febrero de este año, si quienes detentaban la voluntad social de "Fleg Trading" y "Kagemusha" (las sociedades en el ojo de la justicia) cometieron un ilícito desde aquel remoto mes de septiembre de 1998. Y si Mauricio Macri omitió a propósito consignar en su declaración jurada datos que debió colocar. Ambas dimensiones están unidas. Sólo sabiendo que pasó desde aquellos tiempos sabremos si Mauricio Macri tenía que declarar lo que no declaró. Por eso la separación que hizo el Señor juez constituye un error", sostuvo Delgado. En efecto, Casanello no dijo que no había delito, pero se declaró incompetente y asignó conocimiento al Juzgado de Instrucción N° 20 –por la posible omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada de Mauricio Macri- y -por el resto del proceso- al fuero en lo Penal Económico, para que evalúe una infracción a la ley 24769 ante una posible evasión. Ahora el fiscal, en desacuerdo con esa decisión la apeló ante la Cámara Federal porque según sostuvo falta completar algunas diligencias como exhortos internacionales que se han librado y otras pruebas locales. "Recién cuando la información esté disponible, el juez podrá tomar una decisión de acuerdo a la teoría de la elección racional y resolver, en consecuencia", advirtió el fiscal. Fuente: Minuto Uno

