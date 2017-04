Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 21 Abril 2017 17:55 Visto: 21 Twitter Mundo La policía confirmó 11 muertos por los saqueos y tiroteos en 17 comercios de Caracas Dos de ellos eran dueños de los negocios que recibieron disparos al intentar defenderlos de los saqueadores. Las otras víctimas murieron electrocutadas al entrar a un local protegido con una cerca eléctrica Once personas murieron tras los saqueos a 17 comercios ubicados en El Valle. El asalto comenzó alrededor de las 21:00 del jueves y siguió durante la madrugada de este viernes. Dos personas perdieron la vida por disparos mientras que los demás quedaron electrocutados al intentar ingresar a un local, confirmó El Estímulo citando a un funcionario de la Policía Científica (CICPC). Los dos muertos por disparos son Ramón Martínez, quien era un comerciante de 29 años; y Kelvin León, también de 29 años. De acuerdo a El Nacional, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimió a los individuos con bombas lacrimógenas. Pero también hubo disparos de parte de desconocidos que estaban en la zona. El mismo periódico consigna que, tras horas de enfrentamiento, volvió la calma. Sin embargo, después de la medianoche, unas 200 personas empezaron a saquear los comercios en la calle Cajigal, a la altura de la Esquina del Loro. Los establecimientos más afectados fueron una panadería y una verdulería. Testigos que estaban en la zona informaron que efectivos de la GNB, que estaban cerca del Centro Comercial El Valle, no intervinieron mientras se desarrollaban los saqueos. Solo detuvieron a un individuo que se alejó del lugar y que paseía bienes de un local. La GNB reaccionó alrededor de las 4:30 de la madrugada y dispersó a los saqueadores con gases lacrimógenos. "No quedó nada. Se llevaron todo. Me saquearon dos negocios, logré llegar pero era demasiado tarde. Vivo en Tazón, pero fue imposible llegar. Eso era una guerra, una multitud, una avalancha de gente incontrolable", afirmó una comerciante al periódico El Estímulo. Y agregó: "La policía y La Guardia Bolivariana se enfrentaron pero no hicieron nada porque se iba a desatar una tragedia aún mayor". Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre, informó en su cuenta en la red social Twitter del asesinato por impacto de bala de Melvin Guaitian la noche de este jueves durante las manifestaciones en Petare. El alcalde dio a conocer que el hombre fue asesinado en la entrada del barrio 5 de julio y exigió que se investigue el hecho y se castigue a los responsables. 1. Con mucho dolor informo la muerte por impacto de bala de Melvin Guaitan, humilde trabajador vecino del Barrio Sucre #Petare. — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) 21 de abril de 2017 2. Melvin fue asesinado en la entrada del Barrio 5deJulio durante la protesta esta noche. Exigimos se investigue y castigue a los culpables! — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) 21 de abril de 2017 Entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes se registraron disturbios y saqueos en distintos sectores del país y de la capital Caracas, que cobraron mayor intensidad en El Valle (oeste de la ciudad), zona en la que se encuentra el Hospital Materno Infantil Hugo Chávez, donde desalojaron a 54 niños. Vecinos de la zona denunciaron en redes sociales que se escuchaban disparos y que camiones antimotines dispersaron con bombas lacrimógenas pequeñas protestas contra el presidente Nicolás Maduro. El líder opositor Henrique Capriles rechazó la represión chavista: "El dictador ordenó a sus esbirros represión a nuestro pueblo de El Valle en Caracas. Lo que le queda, así hacen todos antes de salir", expresó en su Twitter el dirigente. Los disturbios y las protestas se registraron en zonas del oeste de la ciudad, como El Valle, Coche y El Paraíso; del este, como La Urbina, y del sureste, como Santa Fe, La Trinidad y Baruta. Dirigentes opositores también denunciaron que colectivos -grupos chavistas que según la oposición están armados- atacaron a vecinos de zonas del oeste donde protestaban contra el Gobierno. Fuente: Infobae

