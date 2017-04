Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 21 Abril 2017 17:55 Visto: 23 Twitter Nacionales El papa Francisco no recibirá a políticos argentinos hasta después de las elecciones legislativas Se lo dijo el Pontífice a la canciller Susana Malcorra A seis meses de unas elecciones legislativas que serán clave para el futuro de la administración de Mauricio Macri, el papa Francisco buscará mantenerse a un costado y no recibirá a más políticos argentinos de aquí a octubre. Así lo confirmó la canciller Susana Malcorra, quien mantuvo un encuentro hoy con el Sumo Pontífice en Roma, y tras la reunión dijo que "hasta después de las elecciones no va a tener ninguna visita oficial". La declaración de Malcorra surgió tras una consulta de la prensa sobre una posible visita de Macri a Francisco en 2017, y la respuesta de Malcorra fue contundente: "Nunca estuvo planeado que el presidente Macri viniera este año a Roma, tal como salió en algunos medios. Además, Su Santidad fue claro al decirme que se va a mantener al margen de todo este proceso. Hasta después de las elecciones no va a tener ninguna visita oficial. Y no hablamos de la invitación al Santo Padre a la Argentina. La invitación está abierta y se va a hacer en el momento en que él juzgue oportuno". "Tenemos frente a nosotros un año electoral, que siempre agrega una dimensión adicional a la realidad de Argentina, y en ese contexto me dijo que siendo yo la canciller era la última persona que recibía hasta que pasen las elecciones", detalló Malcorra. Malcorra viajó a Roma para inaugurar la exposición "Génova-Buenos Aires: solo ida", que recrea el viaje que la familia del papa Francisco emprendió a Argentina en 1929. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626