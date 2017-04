Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 21 Abril 2017 17:55 Visto: 23 Twitter Nacionales Vandalizaron un mural del ex presidente Raúl Alfonsín en Vicente López Lo denunció en las redes sociales su hijo, el diputado de la UCR Ricardo Alfonsín Un grupo de militantes políticos vandalizó un mural del ex presidente de la República Raúl Alfonsín en la localidad de Vicente López. El hecho fue denunciado por su hijo Ricardo, quien subió la imagen a su cuenta oficial de Twitter. "Así quedó el mural del Presidente Alfonsín pintado por la JR de Vicente López. Algunos todavía no entienden lo que es vivir en democracia", escribió el actual diputado nacional de la Unión Cívica Radical en las redes sociales. El mural tenía la imagen del ex presidente con la inscripción "democracia para siempre" y decía "a 30 años", en referencia a las tres décadas que pasaron desde que el gobierno radical de Alfonsín resistió el alzamiento carapintada. La cara de Alfonsín fue tapada con pintura negra y quedó irreconocible. "Cuando se quedan sin argumentos, el único recurso que les queda es la violencia", fueron las palabras que utilizó el partido radical para repudiar el hecho en su cuenta de Twitter. El mural fue pintado por la Juventud Radical de Vicente López al cumplirse el 30° aniversario del levantamiento carapintada durante la Semana Santa de 1987. Fuente: Infobae

