Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 21 Abril 2017 13:17 Visto: 132 Twitter Otro fracaso en la paritaria No hubo acuerdo entre el gobierno y los gremios docentes Durante la ma帽ana de este viernes se llev贸 a cabo una nueva ronda de di谩logo en Casa de Gobierno pero que no resolvi贸 la cuesti贸n salarial. La nueva reuni贸n de este viernes concluy贸 en otro fracaso en el conflicto docente. - eldiariodecatamarca.com.ar Tras el encuentro con el ministro Daniel Guti茅rrez, Juan Godoy, secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de Educaci贸n de Catamarca (SUTECA) declar贸 que 鈥渞echazamos la cuesti贸n salarial, porque ellos no se mueven del 20%.鈥. 鈥淭ambi茅n est谩 el tema de la hora c谩tedra y reloj que es una cuesti贸n que se transform贸 en algo confrontativo, porque ellos plantean una normativa y nosotros una consideraci贸n de los derechos adquiridos鈥. Por su parte, Mario S谩nchez, titular de ATECA expres贸 que 鈥渘os citan a una reuni贸n paritaria, pero no tienen una nueva propuesta, as铆 que no muestran una voluntad pol铆tica y nosotros bajamos nuestras pretensiones a un 30% en dos cuotas鈥.



Con respecto a las medidas que van a seguir los gremios, S谩nchez explic贸 que 鈥渟eguimos en alerta de movilizaci贸n, veremos si hay alg煤n tipo de medida que realizar y el mi茅rcoles habr谩 una posible nueva reuni贸n鈥. Desde UDA, Nancy Ag眉ero, manifest贸 que 鈥渢odas las propuestas y contrapropuestas que hacen las instituciones gremiales no son consideradas, se ofrece un 20% que termina siendo mentiroso y tambi茅n hay una fuerte incapacidad de gesti贸n鈥. Finalmente Sergio Guillamondegui, del SIDCA se帽al贸 que 鈥渄esde la unidad gremial planificaremos las acciones a seguir en pos de los docentes especiales y de un salario digno鈥. Finalmente Guillamondegui afirm贸 que 鈥渄esde que se inici贸 esta gesti贸n no hay reuni贸n por el Estatuto, Reconocimiento M茅dico y no se avanza en la parte pedag贸gica鈥.

A帽o XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y period铆stica: Sarmiento 581 - 2潞 Piso "A"| Tel.: 0383-4425626