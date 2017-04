Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 21 Abril 2017 13:08 Visto: 174 Twitter Inician las fiestas marianas Conocé el cronograma completo de las fiestas en honor a la Virgen del Valle El Diario de Catamarca publica todas las actividades por las fiestas marianas que darán inicio este sábado con la tradicional Bajada de la Virgen y la misa homenaje de los medios de comunicación de la provincia. El cronograma completo de las Solemnes Fiestas en Honor a Nuestra Madre del Valle es el siguiente: Sábado 22 de abril



María nos convoca a celebrar el amor del Señor.



“Con María discípulos de la Divina Misericordia” 19:00 SOLEMNE BAJADA DE LA SAGRADA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE desde el Camarín hasta el Presbiterio. Preside: Mons. Luis Urbanč, Obispo de la Diócesis de Catamarca.



21:00 MISA. Medios Estatales y Privados de Comunicación Social (Televisivos, Gráficos, Digitales, Radios FM, Escolares, Radio María), Círculos y Asociaciones, Página Web Morenita del Valle, Pastoral Diocesana de la Comunicación Social.



Radio Nacional Catamarca transmite todas las noches a las 21.00.



La misa de las 19.00 será transmitida por Radio María. Domingo 23 de abril



El encuentro con el Señor, fundamento de nuestra fe.



“… no seas incrédulo sino hombre de fe”. 05:30 Santo Rosario y Ángelus.



06:00 MISA. Diócesis de Jujuy y Prelatura de Humahuaca.



07:00 Laudes.



07:00 Concentración y cabalgata de los Gauchos.



07:30 MISA. Peregrinos.



08:30 MISA. Pastoral de las Vocaciones y Asociación de Ayuda al Seminario.



09:00 Misa. Homenaje de las Agrupaciones Gauchas.



10:00 MISA. Pastoral Bíblica, Lectionautas de Catamarca y demás grupos de Lectio Divina.



11:00 MISA. Personal del Santuario, Obispado, Damas de la Virgen, Ministros Extraordinarios de la Comunión, Equipo de Liturgia, Sacristanes, Guardianes de la Virgen, Colectores, Florería, Secretaría, Hospedaje del Peregrino, Sala de Promesas, Servidores Marianos, Acción Católica Catedral, Voluntarios de María Solidaria, Consagradas de María, Servidores de la Salud (Cadena de la Virgen), Equipo de Redacción, Museo de la Virgen y Músicos-Coro.



12:00 Ángelus. Letanías.



18:30 Santo Rosario.



19:00 MISA. Junta Diocesana de Catequesis. Homenaje de los catequistas.



20:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquia San José Obrero y Parroquia Sagrada Familia.



21:00 MISA. Pastoral de la Niñez. Lunes 24 de abril



El Bautismo y la conversión, inicio de la formación cristiana.



“Ustedes tienen que renacer de lo alto” 05:30 Santo Rosario y Ángelus.



06:00 MISA. Por la Arquidiócesis de Salta.



07:00 Laudes.



07:30 MISA. Ámbito Estatal Nacional y Provincial de la Finanzas (AFIP, Rentas, Catastro, Capresca y demás organismos).



08:30 MISA. Ámbito Privado de las Finanzas: Entidades Bancarias, Financieras y afines.



Colegio de Contadores y demás círculos, asociaciones y profesionales del sector.



09:30 Celebración con instituciones educativas.



10:00 MISA. Ámbito Legislativo, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Concejos Deliberantes y Legisladores de Mandato Cumplido.



11:00 MISA. Ámbito Estatal, Provincial, Municipal y Privado de Producción y Desarrollo.



Sectores del Campo, Minería e Industria, Federaciones y demás profesiones afines.



12:00 Ángelus- Letanías.



17:00 Celebración con instituciones educativas.



18:30 Santo Rosario.



19:00 MISA. Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales.



20:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquia Santa Rosa de Lima y Parroquia Inmaculado Corazón de María.



21:00 MISA. Ámbito Provincial y Privado de la Salud: Hospitales, Sanatorios, Institutos, Círculo Médico, Colegios Auxiliares de la Medicina (Colegio Médico, Farmacéutico, Odontológico, Kinesiólogos, Anestesistas, Psicólogos, Bioquímicos, etc.), PAMI, OSEP, SAME, ECA, EMECOR Y EMI. Pastoral de la Salud, Pastoral de las Adicciones y Servicio Sacerdotal de Urgencia. Martes 25 de abril. San Marcos



Formación en la Comunión eclesial.



“Tenían un solo corazón…” 05:30 Santo Rosario y Ángelus.



06:00 MISA. En memoria de Obispos y Sacerdotes fallecidos de nuestra Diócesis.



07:00 Laudes.



07:30 MISA., Liga de Madres de Familia.



08:30 MISA. Cámara de Peluqueros. Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes y afines.



09.30- Celebración con instituciones educativas.



10:00 MISA. Ámbitos sin fines de lucro de Promoción Social y Acción Social: Asociaciones Pro-Patria, Damas Catamarqueñas, Club Social 25 de Agosto. Centros Vecinales, Comedores y desayunadores.



11:00 MISA. Ámbito Estatal y Privado de la Educación (provincial y municipal), Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. Pastoral de la Educación. Docentes en Actividad y Docentes Jubilados. Gremios Docentes.



12:00 Ángelus –Letanías.



17:00 Celebración con instituciones educativas.



18:30 Santo Rosario.



19:00 MISA. Ámbito del Transporte y Comunicaciones. Correo Argentino, Empresas Privadas de Correos. Taxis y Remises.



20:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquia de la Santa Cruz.



21:00 MISA. Homenaje de la Señora Gobernadora y su Gabinete. Señores Intendentes de Capital e interior de la Provincia y sus Gabinetes. Miércoles 26 de abril



La Misión de los discípulos misioneros



“para que el mundo se salve por El”. 05:30 Santo Rosario y Ángelus.



06:00 MISA. Diócesis de Concepción y La Rioja.



07:00 Laudes.



07:30 MISA. Poder Judicial de la Provincia, Policía Judicial, Justicia Federal y Ex Magistrados. Colegio de Abogados, Escribanos, Tribunal de Cuentas, Procuradores y demás profesiones afines.



08:30 MISA. Ámbito Estatal, Municipal y Privado de Servicios Públicos. (EC Sapem, Aguas de Catamarca Sapem, Ecogas) y demás entidades afines.



09:30 Celebración con instituciones educativas.



10:00 MISA. Ámbito Estatal de Obras Públicas. Vialidad Provincial y Nacional. Secretaría de la Vivienda. Secretaria del Ambiente y Desarrollo Sustentable. CAPE.



11:00 MISA. Ámbito Privado de las Obras Públicas, Empresas y Comercios del rubro, Círculo de Ingenieros, Agrimensores, Arquitectos y demás profesiones afines.

12:00 Ángelus – Letanías.



16:00 Vallecito. Homenaje de los Jardines de Infantes.



18:30 Santo Rosario.



19:00 MISA. Ministerio de Desarrollo Social. Asociaciones de Instituciones Eclesiales de Promoción Social. Pastoral Social. Cáritas.



20:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquia San Pío X y Parroquia San Jorge.



21:00 MISA. Ámbito del Deporte Estatal (provincial, municipal), Clubes, Círculos, Federaciones, Asociaciones aAutomovilísticas, Club Autos de Época. Cámara de Comercio.



Sindicato de Comercio. Centro de Empleados de Comercio. Jueves 27 de abril – Santo Toribio de Mogrovejo



Obediencia a Dios: camino fundamental de la formación cristiana.



“El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos” 05:30 Santo Rosario y Ángelus.



06:00 MISA. Diócesis de Santiago del Estero y Añatuya.



07:00 Laudes.



07:30 MISA. Organizaciones Sindicales, dependencias y entidades afines.



08:30 MISA. Ámbito Estatal, Nacional, Provincial y Municipal de Acción y Seguridad Social., ANSES, AGAP y demás organismos.



09.30 Celebración con instituciones educativas.



10:00 MISA. Secretaría de Turismo de la Provincia y Secretaría de Turismo de la Municipalidad de la Capital.



11:00 MISA. Pueblos Originarios y Colectividades del medio (asociaciones, consulados).



12:30 Ángelus – Letanías.



17:00 Celebración con instituciones educativas.



18:30 Santo Rosario.



19.00 MISA. Pastoral Misionera.



20:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquia San Antonio de Padua y Parroquia del Espíritu Santo.



21:00 MISA. Ámbito Estatal de la Cultura (provincial, municipal) y Privado (SADE, Junta de Estudios Históricos, SALAC, Damas Belgranianas, Instituto Sanmartiniano y de Cultura Hispánica, y demás instituciones culturales y artísticas). Bibliotecas Públicas y Museos. Viernes 28 de abril



Dimensión social de la formación de los discípulos misioneros.



“… les dio todo lo que quisieron y quedaron todos satisfechos” 05:30 Santo Rosario y Ángelus.



06:00 MISA. Diócesis de Orán y Prelatura de Cafayate.



07:00 Laudes.



07:30 MISA. Registro Civil y sus dependencias



08:30 MISA. Ministerio de Gobierno, Fuerzas de Seguridad, Secretaría de Seguridad de la Provincia. Gendarmería Nacional, Gendarmería Infantil. Policía Federal, Policía de la Provincia, Policías Retirados. Mutual de Policías Retirados. Servicio Penitenciario. Pastoral Penitenciaria. Escuela de Cadetes. Acampada Policial. Ejército Argentino. Empresas de Seguridad Privada



Guardia Urbana.



09:30 Celebración con instituciones educativas.



10:00 MISA. Empleados Municipales.Defensa Civil, Bomberos, grupos Boy Scout.



11:00 MISA. Universidad Nacional de Catamarca, Institutos Superiores, Pastoral Universitaria, Casa Guadalupe.



12:00 Ángelus. Letanías.



17:00 Celebración con instituciones educativas.



18:30 Santo Rosario.



19:00 MISA. Asociados de las Mutuales y Cooperativas.



20:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y Parroquia San Nicolás de Bari.



21:00 MISA. Homenaje de los Jóvenes. Pastoral de la Juventud. Sábado 29 de abril



Solemnidad de Nuestra Señora del Valle



María, formadora de los discípulos misioneros de Jesús.



“400 años de María con su Pueblo en y desde Catamarca” 05:30 Santo Rosario y Ángelus.



06:00 MISA. Por la Arquidiócesis de Tucumán



07:00 Laudes.



07:30 MISA. Peregrinos.



08:30 MISA. UNER,Shoenstatt, Comunidad de Convivencia con Dios, Focolares, Camino Neocatecumenal y Cursillo de Cristiandad.



10:00 MISA., Apostolado de la Oración. Legión de María. Centro de ex alumnas del Colegio del Huerto.



11:00 MISA. Homenaje de la Vida Consagrada: Padres Misioneros Claretianos. Comunidad Franciscana y Orden Franciscana Seglar. Monasterio Inmaculada Concepción Monjas Dominicas, Hermandad Dominicana. FASTA, Hnas. Carmelitas Misioneras Teresianas, Hnas. de la Fraternidad Eclesial Franciscana, Hnas. Misioneras Catequistas de Cristo Rey, Hermanas Nazarenas, Hnas. Franciscanas Misioneras de la Natividad, Padres Lourdistas.



12:00 Ángelus. Letanías.



18:30 Santo Rosario.



19:00 MISA. Renovación Carismática.



20:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquia Jesús Niño y Parroquia San Roque.



21:00 MISA. Homenaje de las Familias. Pastoral Familiar, Movimiento Familiar Cristiano Grupos Eclesiales al servicio de la vida: Grávida. Bendición a embarazadas. Renacer, Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito de Catamarca (Faviatca).



22:00 SERENATA a la Santísima Virgen en el Paseo de la Fe, con la presencia de los peregrinos.

Durante la noche la Catedral permanecerá abierta. Se ruega mantener silencio y recogimiento en el Templo. Es Casa de Oración. Domingo 30 de abril



La Eucaristía culmen de la formación de los discípulos misioneros de Jesús.



“Con María reconocemos a Jesús al partir el pan” 05:30 Santo Rosario y Ángelus.



06:00 MISA Peregrinos.



07:00 Laudes.



07:30 MISA Peregrinos.



09:00 MISA SOLEMNE presidida por S.E.R. Mons. Luis Urbanč, Obispo de Catamarca.



11:00 MISA Peregrinos.



12:00 Ángelus y Letanías.



17:30 Solemne encuentro de María con su pueblo frente a su Santuario. La Virgen sale de la Catedral acompañada por elObispo Diocesano y su Presbiterio.



18.00 PROCESIÓN CON LA SAGRADA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE, Patrona del Noroeste Argentino, Patrona de Catamarca, Patrona de la Diócesis de Añatuya, Protectora de la Diócesis de La Rioja, Patrona Nacional del Turismo, Patrona Nacional del Paracaidismo, Patrona de los Algodoneros del Chaco, Patrona de la Feria Internacional de Turismo, Patrona del Festival de Cosquín.



MISA al finalizar la Procesión. Recorrido de la Procesión La Solemne Procesión con la bendita Imagen de la Virgen del Valle partirá desde la Catedral Basílica recorriendo las siguientes calles: Sarmiento, República, Av. Mariano Moreno, San Martín, Rivadavia, República y Sarmiento.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626