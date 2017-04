Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 21 Abril 2017 12:25 Visto: 124 Twitter Confirmaci贸n oficial No hay nuevos casos de meningitis en Catamarca Lo inform贸 Miguel 脕ngel Morandini, director Asistencial del Hospital de Ni帽os Eva Per贸n, a la par que asegur贸 que se reforz贸 el seguimiento en todos los centros sanitarios. El director Asistencial del Hospital de Ni帽os, Miguel Morandini, inform贸 que no hay nuevos casos. - eldiariodecatamarca.com.ar En una entrevista en el programa UNA MA脩ANA EN LA ISLA por LA ISLA FM, Morandini confirm贸 que se mantienen los tres casos detectados durante la semana y 鈥渉asta la fecha no hay m谩s ni帽os afectados鈥. Tras una reuni贸n de trabajo que realiz贸 este viernes en horas de la ma帽ana dijo que se 鈥渉izo un an谩lisis de la situaci贸n y podemos decir que los tres ni帽os internados evolucionan favorablemente鈥. Al respecto estableci贸 que 鈥測a se sabe que dos de los casos son de origen bacteriano, el meningococo, mientras que el restante se encuentra en estudio. De todos modos se trabaja en el refuerzo de la asistencia a toda la poblaci贸n infantil鈥. 鈥淒esde nuestra 谩rea se intensific贸 el monitoreo para detectar pacientes con algunos s铆ntomas para actuar de inmediato. De todos modos, reitero que no es una cuesti贸n para alarmarse, ya que todos los a帽os se registran casos de meningitis en la provincia鈥. Finalmente recomend贸 鈥渟eguir con las cuestiones b谩sicas de la higiene como el lavados de manos, de los alimentos, ingerir agua y ventilar los ambientes. Con estos simples pasos se reduce notablemente el 铆ndice de posibilidades de contraer este enfermedad鈥.

A帽o XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y period铆stica: Sarmiento 581 - 2潞 Piso "A"| Tel.: 0383-4425626