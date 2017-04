Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 21 Abril 2017 11:10 Visto: 79 Twitter Quite de colaboraci贸n Catastro sigue con la medida de fuerza Los trabajadores profundizaron este viernes su reclamo y anunciaron que desde la semana pr贸xima no atender谩n al p煤blico. Los empleados de Catastro continuaban este viernes con el quite de colaboraci贸n. - eldiariodecatamarca.com.ar As铆 lo confirm贸 Patricia Figueroa, delegada de UPCN y representante de los empleados, al periodista Jos茅 Alsina Alcob茅rt, durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, quien agreg贸 que 鈥渉asta ahora no hemos recibido novedades鈥. Al respecto dijo que la situaci贸n en este organismo se mantiene igual que en la jornada del jueves, cuando en asamblea decidieron realizar un quite de colaboraci贸n frente a la falta de respuesta al pedido de extensi贸n de la licencia por largo tratamiento. Figueroa manifest贸 que 鈥減ese a los intentos por mantener una reuni贸n con funcionarios de Hacienda de la provincia, seguimos sin ser escuchados y por eso desde el lunes no vamos a atender al p煤blico en toda la jornada鈥. Los empleados de Catastro solicitan una modificaci贸n a este r茅gimen de licencia, por cuando tienen veinte d铆as por largo tratamiento y pasado ese per铆odo pierden un importante adicional. El reclamo se basa en los trabajadores con enfermedades oncol贸gicas.

