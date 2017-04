Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 20 Abril 2017 17:45 Visto: 36 Twitter Nacionales Tráfico de efedrina: Pérez Corradi y el ex titular de Sedronar, a un paso del juicio El empresario Ibar Pérez Corradi y el ex titular del Sedronar, José Granero, quedaron a un paso de ser sometidos a juicio oral por el tráfico ilegal de efedrina al país. En el marco de la causa en la que se investiga el tráfico ilegal de efedrina al país, el fiscal federal Juan Pedro Zoni requirió este jueves que el ex presidente de Sedronar Ramón Granero y el empresario detenido Ibar Pérez Corradi sean sometidos a juicio oral. Además, pidió el juicio para los hermanos Máximo Rito y Miguel Ángel Zacarías, el primero se desempeñaba en el área de ceremonial del PAMI y Miguel era el secretario privado de José Granero.



En su requerimiento, el fiscal también pidió juicio a Gabriel Yusef Abboud, ex director de Planificación y Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores Químicos y al ex subsecretario técnico de Planeamiento y Control del Narcotráfico de la Sedronar. El pedido alcanza además a Julio De Orue, el ex director del Registro Nacional de Precursores Químicos del mismo organismo. En la causa el único que está detenido es Pérez Corradi, quien estuvo prófugo hasta que el año pasado fue extraditado desde el Paraguay. También se lo investiga por el triple crimen de General Rodríguez, aunque por este hecho sigue beneficiado con una falta de mérito. A todos se los acusa de haber cumplido diferentes roles para introducir al país materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes. Fuente: Minuto Uno

