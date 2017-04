Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 20 Abril 2017 17:44 Visto: 35 Twitter Nacionales Según la CGT, una familia tipo necesita $472 por día para no caer en la pobreza El último informe del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT advirtió que en marzo la inflación llegó al 2,48% y llega al 35,66% interanual. El mes pasado la Canasta Básica Total se encareció un 1,8%. El Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la Confederación General del Trabajo (CGT) reveló que la inflación de marzo fue de 2,48% y que en los últimos 12 meses acumula 35,66%. Según anticiparon fuentes de la central obrera a ámbito.com, una familia compuesta por dos adultos y dos niños necesita 14.686,13 pesos por mes para no ser pobre y cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y 6.389,57 pesos llenar la Canasta Básica Alimentaria y no caer en la indigencia. Por día, se requieren 472,55 pesos y 210,07 pesos, respectivamente. Frente a febrero, la CBT subió 1,8%, lo que equivale 312,72 pesos más que el mes anterior. En tanto, un trabajador precisa un ingreso de 4.735,32 pesos por mes, unos 155,68 pesos por día, para no ser pobre. Mientras que para no ser indigente debe percibir 2.048,01 pesos, unos 67,33 pesos por jornada. La otra medición de inflación de los gremios, la del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) de la UMET y el CITRA, que agrupa a más de 45 organizaciones sindicales de la CTA y la CGT, dio 2,1% en marzo. Según esta medición, en los últimos 12 meses el incremento del costo de vida fue del 31,2% en los sectores de menores ingresos y del 25,8% en los más altos. Para el INDEC, los precios minoristas en la Argentina subieron 2,4% en marzo y 6,2% en el primer trimestre. En tanto los legisladores de la oposición que elaboran el denominado IPC Congreso, la inflación en marzo fue del 2,2% y el acumulado del primer trimestre es del 6,1%. Fuente: Minuto Uno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626