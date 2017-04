Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 20 Abril 2017 12:56 Visto: 31 Twitter Corrupción Denuncian a Clusellas por el pago de "bonos" a asesores que llevaban un día en el cargo Un fiscal indicó que el secretario de Legal y Técnica habría premiado a colaboradores de forma irregular; el funcionario explicó que habían trabajado antes de ser designados El secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, fue denunciado por un fiscal por haber otorgado "bonos" de entre $ 23.000 y $ 183.000 a asesores que sólo llevaban nombrados un día hábil en la administración pública. El titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, hizo una presentación penal tras acumular una serie de documentos que indican que este funcionario, clave en la Casa Rosada, habría asignado suplementos extraordinarios presuntamente de forma irregular a diez personas de su equipo. Rodríguez evaluó que los empleados beneficiados habían sido designados el 23 de diciembre de 2015 y que recibieron el plus el 28 de diciembre, es decir, en la semana de las Fiestas, en la cual los días 24, 25, 26 y 27 habían sido no laborables. "¿Qué productividad, aporte o mérito se intentó premiar?", se pregunta el escrito al que accedió LA NACION. Desde la Secretaría Legal y Técnica explicaron a LA NACION que esos diez funcionarios "habían trabajado desde el 10 de diciembre, pero su nombramiento se demoró". "Se decidió otorgarles un incentivo, porque habían trabajado sin ser designados formalmente en un momento de urgencia por el cambio de gestión, donde había que empezar de cero", agregaron desde Balcarce 50. En el Estado, según una resolución de 1998, cada funcionario distribuye por mes una cantidad de unidades retributivas (UR) entre sus asesores. Actualmente el valor de cada UR es de $ 21,58. El titular de cada área debe fijar en una resolución el detalle de los montos que decidió asignarle a cada trabajador. Muchas veces los funcionarios lo utilizan para pagar a colaboradores extras. Las UR remanentes, que no fueron utilizadas para la retribución ordinaria, pueden repartirse a modo de "suplemento extraordinario", según la normativa, "para premiar la productividad y recompensar méritos relevantes" siempre que estén "fundados en indicadores objetivos", de modo de no resultar discrecional. De acuerdo con la documentación que recopiló la PIA, que incluye recibos de sueldo, legajos y resoluciones, en diciembre de 2015 Clusellas repartió este "bono" entre 41 empleados, diez de los cuales habían sido reclutados por él y llevaban un día hábil nombrados. Los plus partieron en los $ 12.000. En el caso de su "tropa" hubo una persona que cobró $ 23.500, tres que cobraron $ 25.000, uno que recibió $ 29.000, otro $ 43.000, uno ascendió a $ 88.000 y un último (que se despega del resto) que alcanzó los $ 183.000. En total, es medio millón de pesos bajo la lupa. Otro de los puntos que destacó Rodríguez es que hay dos de estos funcionarios que habrían tenido trabajos superpuestos en la Nación y la Ciudad, por lo que pidió que se investigue si cobraron doble sueldo. De acuerdo con registros de la Anses, dos empleados de Clusellas continuaron recibiendo aportes del gobierno porteño hasta mayo de 2016. Desde la Secretaría Legal y Técnica dijeron desconocer esta situación y explicaron que puede deberse a un error administrativo. La denuncia de la PIA recayó en el juzgado de María Servini. Fuente: LaNación

