Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 20 Abril 2017 12:11 Visto: 132 Twitter Walter Arévalo, de SOEM “Ratificamos la medida del 25 porque las respuestas no conforman” Así lo afirmó este jueves el secretario general de los municipales en referencia al paro en reclamo de un incremento de $3.000 para todos los agentes de las comunas del interior. Arévalo se refirió al paro con corte de rutas que realizarán los municipales el 25 de abril. - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo con el periodista José Alsina Alcobért, durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, Arévalo dijo que esta es la primera medida “y si no hay una solución se va ir incrementando porque las respuestas de los funcionarios no nos conforman”. La Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Catamarca decidió que el próximo martes 25 se lleve a cabo un paro en ocho comunas de la provincia, con corte de rutas, en reclamo de los $3.000. “No puede ser que un funcionario como Gustavo Aguirre, al que le enviamos por nota nuestro pedido, nos responda por mensajes. Es poco serio. Si leyó la nota nosotros decimos que la provincia asista a los municipios para este incremento”. Sobre este punto dijo que “no puede ser que los municipales vengan postergados desde hace años, cobrando $ 4.000 o 7.000 pesos en algunos casos con 35 años de antigüedad. Ahora vamos a una reunión del NOA porque el reclamo se va regionalizar”. “Nosotros estamos pidiendo que los sigan ayudando para afrontar este incremento. Pero ningún municipio abrió la paritaria. Ellos se toman del ejemplo nacional para no reabrir la paritaria nacional en la provincia”. Finalmente aclaró que los gremios municipales que lanzaron la medida son los de Andalgalá, Chumbicha, Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo, Paclin, El Alto, Capital y Recreo. Por lo tanto van a cortar rutas provinciales como la Nº 1 y nacionales como la Nº 38 y la 157.

