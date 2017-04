Orlando Savio el intendente que obliga a los obreros a llevar su nombre en la ropa

Trabajadores municipales de Paclín recibieron indumentaria con la leyenda del intendente. - eldiariodecatamarca.com.ar El intendente de Paclín, Orlando Savio, entregó indumentaria a los empleados de la comuna con la leyenda impresa en camisas y pantalones que reza “Gestión Orlando Savio”, lo que despertó en la tranquila localidad del este de Catamarca los más diversos comentarios, en contra del evidente abuso de autoridad del jefe comunal. Esto es una clara actitud demagógica que denigra a los trabajadores, ya que "el jefe comunal paclinense hace uso de los recursos del Estado para hacer propaganda de su gestión, dado que es obligación del municipio el de dotar de indumentaria a los trabajadores", manifestaba un empleado que pidió no difundiéramos sus datos.



Sin embargo y con un claro sentido de hacer propaganda imponiendo su nombre, a costa del trabajo de los empleados y con recursos que son de los habitantes de Paclín, Savio se luce como si hubiera aportado de su bolsillo la indumentaria.



Para los incrédulos que creen que es una exageración, acompañamos varias gráficas donde se pueden observar a trabajadores municipales de Paclín con la ropa de trabajo y la cuestionada frase “Gestión Orlando Savio”.



Una muestra más que en el interior, "algunos funcionarios hacen uso de los fondos públicos a su gusto y antojo como si fueran propios. No entienden que eso no es hacer política sino simple y llanamente politiquería de baja estofa", se pronunciaba una vecina de La Merced.