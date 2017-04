Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 20 Abril 2017 11:42 Visto: 152 Twitter Reclamo que se extiende Catastro paralizada por una asamblea de trabajadores Solicitan la modificaci贸n de un art铆culo por la licencia por largo tratamiento para el cobro de un adicional, similar a lo que ocurri贸 en Rentas. El personal de Catastro realiza un quite de colaboraci贸n desde este jueves. - eldiariodecatamarca.com.ar En una asamblea realizada en la ma帽ana de este jueves en la Direcci贸n de Catastro de la provincia, los trabajadores se declararon en estado de alerta y quite de colaboraci贸n, por lo que no hay atenci贸n al p煤blico por tiempo indeterminado. As铆 lo manifest贸 al periodista Jos茅 Alsina Alcobert, durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, Patricia Figueroa, delegada de la UCPN en el organismo ubicado sobre calle Vicario Segura y Chacabuco. Al respecto dijo que la asamblea es porque 鈥渘o se modifica la reglamentaci贸n sobre la licencia por largo tratamiento establecida en 20 d铆as al a帽o, y que pasado ese per铆odo se pierde un importante adicional. El decreto establece que la perdemos por seis meses鈥. Tambi茅n manifest贸 que el reclamo se da porque 鈥渢enemos casos de compa帽eros con problemas oncol贸gicos y que por motivos de salud pierden ese adicional cuando m谩s lo necesitan鈥. Detall贸 que en los 煤ltimos tiempos hubo tres 鈥渃ompa帽eros que fallecieron y ahora tenemos otros dos que est谩n en tratamiento. Somos un total de 100 empleados con delegaciones del interior y estamos cansados de peticionar鈥. En tal sentido inform贸 que el 鈥渢r谩mite ya lleva dos a帽os de espera y que agotaron las instancias de di谩logo con las autoridades. El personal de Rentas ya lo consigui贸 y por lo tanto vamos a seguir con la medida hasta que nos den una soluci贸n鈥. Por lo tanto desde este jueves en la Direcci贸n de Catastro, por este quite de colaboraci贸n por tiempo indeterminado no hay atenci贸n al p煤blico en ninguna de las 谩reas de este sector muy importante en la administraci贸n.

