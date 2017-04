Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 20 Abril 2017 08:55 Visto: 39 Twitter Venezuela Matan a un militar y sube a tres la cifra de muertos por las protestas El representante de la fuerza fue asesinado por un francotirador durante una marcha opositora, inform贸 el defensor del Pueblo Tarek William Saab. Un militar venezolano muri贸 asesinado por un francotirador durante una protesta opositora en una localidad del norte de Venezuela cercana a Caracas, inform贸 anoche el defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, con lo que trep贸 a tres la cifra de v铆ctimas fatales por las manifestaciones de ayer en el pa铆s. El funcionario precis贸 que el sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, polic铆a militarizada) Neomar San Clemente Barrios recibi贸 un balazo en la localidad de San Antonio de los Altos, en el estado de Miranda, unos 20 kil贸metros al sur de Caracas. "Dichas alteraciones p煤blicas ocurren en el lugar desde horas de la ma帽ana bajo el repudio de los vecinos del sector", agreg贸 Saab en su cuenta de la red social Twitter, cit贸 la agencia de noticias EFE. Luego, el diputado oficialista Diosdado Cabello, uno de los hombres m谩s influyentes del chavismo, se refiri贸 al hecho durante su programa semanal en la televisi贸n estatal y responsabiliz贸 de ello al gobernador de Miranda y ex candidato presidencial Henrique Capriles. "Los pac铆ficos acaban de asesinar a un guardia nacional, andaban buscando, Capriles y su combo de asesinos, los muertos, desesperados", dijo, y asegur贸 que el crimen no quedar谩 impune. Algunas de las protestas de ayer, que fueron convocadas por la opositora Mesa de la Unidad Democr谩tica (MUD) contra el presidente Nicol谩s Maduro, derivaron en focos de violencia y se saldaron con otras dos personas fallecidas en Caracas y en el estado T谩chira, en el oeste del pa铆s. Ambas v铆ctimas murieron a causa de disparos de bala y aunque no han sido identificados los autores, la informaci贸n preliminar indica que no participaban en las manifestaciones. Todas estas movilizaciones se produjeron cuando ya transcurrieron casi tres semanas de protestas antigubernamentales callejeras, con balance de al menos nueve muertos -entre ellos dos miembros de la fuerza p煤blica- y casi 1.000 detenidos. Fuente: T茅lam

A帽o XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y period铆stica: Sarmiento 581 - 2潞 Piso "A"| Tel.: 0383-4425626