Gremios docentes rechazaron una nueva propuesta del Ministerio de Educación

Sin acuerdo. Los gremios no aceptaron la propuesta del Gobierno.-eldiariodecatamarca.com.ar El Ministerio de Educación presentó una nueva oferta salarial a los gremios docentes durante la reunión mantenida este miércoles en horas de la mañana donde, entre otros temas, se trató la situación de los maestros especiales. Sobre los maestros especiales, el ministro Daniel Gutiérrez expresó que “se ha consolidado en el tiempo la aplicación de una normativa que ha entendido que el maestro especial y de grado optaba por horas, mientras que normativamente se considera que opta por un cargo. Actualmente y de acuerdo a la costumbre, la carga horaria se cumple por hora cátedra y no en hora reloj, cuando la normativa del Decreto Nº 1550 dice claramente que son horas para los niveles inicial y primario y horas cátedra (de 40 minutos) para los niveles secundario y superior, por lo tanto no hay manera de interpretar que el cargo de nivel inicial y primario este medido en hora cátedra”.



“Nuestra prioridad como Ministerio son los alumnos, por lo cual intentaremos buscar mediante el diálogo una solución que resulte viable para todos. Hemos evaluado las diferentes situaciones y entendemos que en un principio esto sucedió por la necesidad de aquellos maestros especiales que fueron optando cargos y que para no generar una incompatibilidad horaria tomaron los mismos como horas cátedra, evidentemente debemos resolver este conflicto de la mejor manera posible y estamos estudiando el tema porque no queremos provocarle perjuicio alguno a ningún docente”, agregó el titular de la cartera educativa.



Por otro lado, el ministro Gutiérrez junto al subsecretario de Finanzas, Ariel Luna, presentaron a los gremios una nueva propuesta salarial que consta de los siguientes puntos:



1- Garantizar $ 9.672 para cargo testigo



2- Aumento del adicional por función directiva llevándolo a $1.000



3- Pago por única vez de $1.230 por agente



4- Actualización del porcentaje de incremento por inflación al mes de agosto



5- Un incremento salarial del 20 por ciento a cobrar en tres partes. El detalle: 15% en abril, 15% en mayo, 15% más 50% de aguinaldo en junio, 15% julio, 18% en agosto más cláusula de actualización de la inflación, 18% en septiembre, 18% en octubre, 20% en noviembre y 20% en diciembre.



Una vez más, los gremios rechazaron la nueva propuesta salarial y volvieron a solicitar un mínimo de 30 por ciento retroactivo a febrero.



Al no haber acuerdo se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes a las 10 de la mañana para saber si habrá avances en las negociaciones que ya llevan casi dos meses sin resolución.