Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 19 Abril 2017 18:15 Visto: 41 Twitter Nacionales La ley que limita las salidas anticipadas a condenados por delitos violentos se votaría la semana que viene Lo acordó Patricia Bullrich en una reunión con senadores Patricia Bullrich fue al Senado para exponer sobre el proyecto de ley que prohíbe las salidas anticipadas de presos condenados por delitos violentos e intentar apurar su aprobación definitiva, ya que tiene media sanción en la Cámara de Diputados. La ministra de Seguridad se reunió con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, los jefes del interbloque de Cambiemos, Ángel Rozas, y del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, los presidentes de las comisiones de Justicia y de Seguridad, Pedro Guastavino y Sigrid Kunath, y el senador Rodolfo Urtubey, de quienes se llevó el compromiso de que la iniciativa se votará "la semana que viene". La ministra señaló que concurrió al encuentro para "hablar con los senadores sobre una agenda que ya se había empezado a discutir en diciembre del año pasado" y que el primer proyecto es el que impone mayores restricciones a las salidas anticipadas. "Hoy, a la mitad de la condena los presos pueden pedir salidas transitorias y lo que pasaba es que muchos no vuelven y vuelven a delinquir. Con esta modificación a la Ley 24.660, lo que ocurrirá es que los condenados por delitos violentos no van a poder tener ese beneficio", explicó la funcionaria. En este sentido, recordó que el proyecto empezará a ser tratado este jueves en la Comisión de Justicia. Esta normativa volvió a ocupar la agenda pública luego del crimen de Micaela García, quien fue asesinada por Sebastián Wagner, que confesó el hecho e involucró a su jefe. Wagner estaba en libertad condicional tras ser condenado a nueve años de prisión por dos casos de abuso sexual. El proyecto modifica la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad y, entre los puntos más importantes, agrega más delitos al artículo en el que se establece en qué casos el detenido no puede acceder al beneficio de la libertad anticipada. Entre los que agrega el proyecto, están todos los delitos contra la integridad sexual seguida de muerte previstos en el Código Penal (actualmente hay una sola figura de este tipo de crímenes en la ley), así como el homicidio simple, que hasta el momento no estaba contemplado. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626