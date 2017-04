Sin marcos Detalles Publicado: Mi茅rcoles, 19 Abril 2017 12:33 Visto: 293 Twitter A metros de la plaza 25 de Mayo Espectacular accidente en el micro centro Dos autom贸viles se rozaron y a ra铆z de ello uno impact贸 contra una columna y un 谩rbol. Afortunadamente los conductores resultaron ilesos y no hubo afect贸 a transe煤ntes. As铆 quedaron los veh铆culos involucrados en la colisi贸n en la ma帽ana de este mi茅rcoles. - eldiariodecatamarca.com.ar Una ins贸lita colisi贸n se registr贸 en la ma帽ana de este mi茅rcoles en pleno centro de Catamarca que termin贸 con un autom贸vil Chevrolet Agile incrustrado contra un 谩rbol y una columna de energ铆a sobre la vereda. El accidente ocurri贸 alrededor de las 11:00 en calle Sarmiento al 700 a la altura del ex hotel Leo III, cuando un Renault Cl铆o, que se encontraba estacionado, se abri贸 hacia el centro de la calzada para seguir su marcha. Sin embargo no se percat贸 que en el mismo instante un Chevrolet Agile lo intentaba sobrepasar, por lo que se terminaron rozando y a ra铆z de ello, el segundo veh铆culo perdi贸 el control y choc贸 contra la columna en la vereda opuesta. De inmediato se hicieron presentes en el lugar personal policial de calle, que ayudaron al conductor del Agile a salir, y m谩s all谩 de los da帽os materiales no hubo que lamentar heridos. Por varios minutos fue interrumpido el tr谩nsito sobre esa arteria.

A帽o XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y period铆stica: Sarmiento 581 - 2潞 Piso "A"| Tel.: 0383-4425626