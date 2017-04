Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 19 Abril 2017 11:20 Visto: 104 Twitter Gustavo Aguirre y el pedido de municipales “La provincia no está en condiciones de pagar los 3.000 pesos” Así lo manifestó este miércoles el Subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia sobre el reclamo de un incremento salarial para todos los trabajadores de las comunas del interior. El subsecretario Aguirre le bajó las expectativas a los dirigentes gremiales municipales. - eldiariodecatamarca.com.ar En una entrevista en el programa UNA MAÑANA EN LA ISLA, el funcionario se refirió a la amenaza vertida por la flamante Federación de Obreros y Empleados Municipales en el sentido que si no se otorga un aumento para todos, saldrán a cortar las rutas. Al respecto señaló que “en principio tenemos dos impedimentos para acceder a ese pedido. Uno es el económico, ya que la provincia no está condiciones de afrontar un incremento de $3.000 porque hemos tenido una disminución de los ingresos por coparticipación”. “El otro es legal. La provincia no puede tomar una decisión administrativa sobre los municipios que tienen su propia autonomía y aplican su política salarial conforme a los ingresos que reciben de la provincia por la ley de coparticipación”. Aguirre destacó que “la situación económica de la provincia es sumamente delicada y por lo tanto nosotros ya hemos enviados notas a los gremios y nos vamos a reunir con el SOEM para explicarles esta situación y evitar faltas expectativas”. “Por ello creo que en estos momentos debe primar un principio de responsabilidad por parte nuestro, de las autoridades, y la otra de los gremios para lograr un equilibrio y no caer en una situación de la que luego no podemos salir”. Sobre el reclamo efectuado por funcionarios de la comuna de Valle Viejo manifestó “lo vamos a ir viendo en cada caso. Sabemos de su realidad y los compromisos que tienen. En la medida que se detecten problemas y dentro de las posibilidades, vamos a asistirlos”. Pero también puntualizó que “tenemos que contemplar a todos. Nosotros por ejemplo no hemos recibido ayuda esta de la Nación como si lo han obtenido las comunas de Valle Viejo y la Capìtal”. Por último Aguirre se refirió a la situación en Ancasti donde expresó que “tengo entendido que se está cumpliendo con el cronograma electoral aprobado oportunamente y ahora ya todo está en manos de la Justicia Electoral provincial”.

