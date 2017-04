Declaró el hombre que mató a su ex suegra y un remisero

Durante la primera jornada, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal escuchó la declaración de César Rodríguez, quien llegó a juicio acusado de doble homicidio agravado por ensañamiento y alevosía por la explosión donde perdieron la vida su suegra y un remisero. Rodríguez quien al momento del hecho trabajaba como minero en Farallón Negro, reconoció su culpa y aseguró que consiguió el material para fabricar el explosivo de los residuos del complejo minero y que no tuvo inconvenientes en recogerlo ya que no había ningún tipo de control en el lugar.



El sangriento hecho ocurrió en el departamento Santa María, el 26 de septiembre del 2013 cuando en horas de la mañana perdieron la vida la ex suegra de Rodríguez, María Justina Flores (65), y el remisero Nery Ángel Santos (26), como producto de una fuerte detonación luego de que el acusado colocara un explosivo en un automóvil ubicado en la vivienda de la mujer.



El móvil de los homicidios habría sido el rechazo de Flores a la relación que el homicida mantenía con su hija, que en aquel momento tenía 16 años.



