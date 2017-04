Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 18 Abril 2017 20:15 Visto: 25 Twitter Nacionales Encontraron una cartera que sería de Araceli y amplían los rastrillajes Efectivos de la Policía bonaerense encontraron una cartera en Villa Ballester que pertenecería a la joven desaparecida Araceli Fulles. Según el hermano de la joven, la cartera o neceser fue hallado en el cruce de las calles 9 de Julio y Almirante Brown, a una cuadra de la Villa 9 de Julio, y fue reconocido por la madre Araceli, no porque conociera el elemento, sino por la firma "Ara La Morocha", escrita con la letra de la chica. También se encontró un aro y una pulsera, pero no serían de ella. La búsqueda de Araceli, la joven desaparecida el 1° de este mes en el partido bonaerense de San Martín, continuaba con operativos "puerta a puerta" en Villa La Rana, llevados a cabo por la Policía de la provincia de Buenos Aires. Más de cien efectivos de Infantería, Caballería, Policía Local San Martín y Tres de Febrero, además de la policía motorizada y numerarios de las Departamentales San Martín y Tres de Febrero participan de los operativos. Estas acciones se suman a los allanamientos y rastrillajes que se hicieron durante el fin de semana en la Villa La Tranquila y Villa La Cárcova. La semana pasada, personal de Criminalística con un equipo de georradar, canes y bomberos voluntarios también recorrieron la zona del río Reconquista y sus afluentes, en el Barrio Libertador y en Costa Esperanza, así como en la villa Los Paraguayos y la avenida Márquez, entre Colón y España. Los trabajos son supervisados y coordinados por la fiscal Graciela López Pereira, pero aún no lograron dar con Araceli, quien fue denunciada desaparecida por su madre el 3 de abril en la comisaría 5ta. de San Martín, Billinghurst. Fuente: Minuto Uno

