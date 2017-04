La apuÃ±alÃ³ hace un aÃ±o, ella ayudÃ³ a excarcelarlo y ahora la atacÃ³ de nuevo

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 18 Abril 2017 20:01 Visto: 34 Twitter Nacionales La apuñaló hace un año, ella ayudó a excarcelarlo y ahora la atacó de nuevo El hombre le produjo dos heridas en la zona del abdomen que no alcanzó a comprometer ningún órgano y luego se pegó un puntazo en el pecho. Los dos están internados. Ya había sido detenido el año pasado por un hecho similar. Un hombre apuñaló el lunes a su pareja en la vivienda que compartían en el barrio Peralta Ramos Oeste, de Mar del Plata y luego se propinó un puntazo en el pecho, por lo que los dos quedaron internados en el Hospital Interzonal General de Agudos. El hecho tuvo lugar en una casa ubicada en Canosa al 900, donde según fuentes de la investigación Silvio Recalde, de 40 años, atacó con un arma blanca a Cristina Piansola, de 30 años y le produjo dos heridas en la zona del abdomen que no alcanzó a comprometer ningún órgano. Después del ataque, el individuo se pegó un puntazo en el pecho, por lo que quedó internado en terapia intensiva, de donde ayer manifestó su intención de retirarse a los pocos minutos de que le suturaran el corazón y un pulmón. En el caso interviene el fiscal Juan Pablo Lódola, el mismo que en abril del año pasado había investigado un ataque de similares características de Recalde a su mujer. En abril de 2016, el sujeto fue detenido tras apuñalar en la espalda a su pareja en los alrededores de su hogar, donde previamente había sido reducido por algunos vecinos hasta el arribo de la policía. Por el hecho, caratulado como "tentativa de homicidio agravado por el vínculo",Recalde fue detenido en la Unidad Penal 44 de Batán. En aquel caso, Piansola había sido herida con un cuchillo en el omóplato, pero logró salvarse gracias al rápido desenvolvimiento de los vecinos que presenciaron la agresión y a las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal (COM), que registraron todo y dieron aviso a la policía. Con todo, al momento de declarar la mujer dijo que Recalde no la había querido matar, por lo que recuperó la libertad y ambos volvieron a vivir juntos en el mismo hogar, el mismo donde ayer la historia pareció repetirse. Fuente: Minuto Uno

