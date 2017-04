Sobreseyeron a Guillermo Moreno del delito de "omisiÃ³n maliciosa" por no declarar una empresa

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue sobreseído por no declarar una empresa que creó en 2014 con su esposa y ex colaboradores, ya que la compañía nunca tuvo actividad y por lo tanto no hubo por parte del ex funcionario intención de ocultar su existencia. Fuentes judiciales informaron a Infobae que el juez federal Ariel Lijo sobreseyó a Moreno del delito de omisión maliciosa al entender que si bien estaba obligado a declarar la empresa, no tuvo intención de no darla a conocer a las autoridades porque la compañía no funcionó. Se trata del mismo delito por el que el presidente Mauricio Macri está imputado en la causa "Panamá Papers", ya que no declaró dos sociedades offshore creadas en el extranjero. El caso contra Moreno se inició en febrero del año pasado a partir de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans en base a una nota periodística que daba cuenta de que el ex funcionario había creado el 19 de mayo de 2014 la empresa "Ausland S.A." -luego denominada "Inversora Ausland S.A."– y que no la había incluido en su declaración jurada anual. La empresa fue constituida junto con Marta Cascales, esposa de Moreno; Pablo Cerioli, ex subsecretario de Comercio; Oscar Carreras y Carlos Cancelli, ex colaboradores del organismo; Eduardo Gallo, ex síndico adjunto de la Sindicatura General de la Nación; y Rubén Zampino, ex funcionario del INDEC, con el objeto de dedicarse a las inversiones en valores mobiliarios, inmobiliarios y activos. Para el abogado, Moreno podría haber cometido el delito de enriquecimiento ilícito ya que quiso ocultar los beneficios obtenidos con esa empresa. Pero para iniciar el expediente, el fiscal Guillermo Marijuán circunscribió la investigación en la omisión de Moreno de declarar la compañía. Tras la investigación, el juez Lijo determinó que el ex funcionario de Néstor y Cristina Kirchner tenía la obligación de declarar la compañía ya que en 2014 era agregado Económico de la Embajada de Argentina en Italia y la ley de ética en el ejercicio de la función pública así se lo imponía, pero la compañía no tuvo ninguna actividad y por lo tanto la omisión no fue maliciosa. El magistrado señaló que la Inspección General de Justicia informó que la empresa fue constituida pero "nunca fue puesta en funcionamiento". Y que sus integrantes no obtuvieron la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), necesaria para las actividades de una empresa. Además, nunca fue declarada en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos informó que no tiene registros de ningún responsable inscripto con la denominación social "Inversora Ausland S.A." La defensa de Moreno, a cargo del abogado Alejandro Rúa, pidió el cierre de la causa porque las medidas de prueba demostraron que la empresa no tuvo ninguna actividad y que por eso el ex funcionario no la declaró. El juez Lijo compartió el criterio. "Las pruebas incorporadas sustentan que el aquí imputado no tuvo motivos específicos para ocultar ´Inversora Ausland S.A.´, como así tampoco que haya tenido por objeto inducir a error a algún organismo. Sino que, tal como se manifestó en su presentación, no la habría declarado por el solo hecho de no haber funcionado en ningún momento. Ello se vio corroborado por los informes ya citados", sostuvo el magistrado que agregó que en el caso "no habría ejercido ningún acto de comercio y, por ende, no obtuvo ningún beneficio económico". "Por tal motivo, es posible sostener que no habría tenido la intención de ocultar su verdadera situación patrimonial", concluyó Lijo y sobreseyó a Moreno. El fiscal Marijuán puede apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara Federal. Fuente: Infobae