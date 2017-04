Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 18 Abril 2017 18:09 Visto: 24 Twitter Nacionales Reapareció Randazzo: almorzó con senadores y reivindicó el rol de las PASO para definir las candidaturas El ex ministro de Transporte del kirchnerismo es uno de los principales referentes en la provincia de Buenos Aires Luego de varios amagues, Florencio Randazzo realizó este martes su reaparición formal en la escena pública. El ex ministro de Transporte de Cristina Kirchner se reunió en la Cámara de Senadores con distintos referentes del peronismo. Según supo Infobae, entre los comensales estuvieron el presidente del bloque FPV-PJ, Miguel Ángel Pichetto, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el santafesino Omar Perotti, el correntino Carlos Mauricio "Camau" Espínola, el chubutense Juan Mario Pais, el salteño Rodolfo Urtubey y el entrerriano Pedro Guastavino. Los dirigentes plantearon sus preocupaciones por la situación económica del país. Coincidieron en que la actividad está frenada, plantearon un panorama complicado hacia el futuro e hicieron hincapié en el elevado índice de inflación de marzo que informó el Indec. Lógicamente la cuestión electoral fue uno de los temas principales de conversación. Todos los dirigentes reivindicaron el proceso de renovación que atraviesa el peronismo y resaltaron el rol de las PASO para dirimir las diferencias. "Nuestro objetivo es llegar unidos y esa unidad sólo puede surgir de las primarias", coincidieron. Randazzo asintió, admitió que tendrá un rol importante en las elecciones, pero no dio indicios de si una de las boletas tendrá su nombre y apellido, como se especula. De buen humor, "El Flaco" se animó a picar algunos fiambres que sirvió el anfitrión, Pichetto, como entrada. Luego los comensales eligieron entre 3 opciones de plato principal: bife, pollo o salmón grillé. Todos apostaron por la ensalada como acompañamiento. Es época de elecciones y los políticos suelen ponerse más coquetos que de costumbre cuando llega la hora de someterse a los flashes de la campaña. Hubo más gaseosa light que agua mineral. "Fue una muy buena reunión en la que charlamos de la difícil situación económica y social que está atravesando nuestro país y de la necesidad de reconstruir un peronismo de mayorías que pueda ofrecer un futuro mejor a los argentinos", declaró Abal Medina ante una consulta de Infobae. Randazzo se retiró de la función pública tras el final de su gestión como ministro en el gobierno de Cristina Kirchner. En estos 16 meses se lo vio muy poco. Mantuvo un perfil bajísimo. En 2015, cuando declinó el ofrecimiento de Cristina Kirchner de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires convencido de sus chances en la contienda presidencial, Randazzo anunció un punto en su carrera política que pareciera que no será final. Fuente: Infobae

