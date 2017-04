Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 18 Abril 2017 13:03 Visto: 160 Twitter En Casa Rosada Macri presentó plan de Modernización del Estado junto a gobernadores En la mañana de este martes, el presidente de la Nación anunció el Compromiso Federal para este proyecto que busca agilizar los trámites en el Estado. El presidente Macri lanzó el Compromiso Federal para Modernizar el Estado. - eldiariodecatamarca.com.ar El acuerdo fue presentado por Mauricio Macri acompañado de trece mandatarios provinciales, entre ellos Lucía Corpacci por Catamarca, aunque hubo algunas ausencias de peso en la convocatoria. Macri denunció que "la política transformó el Estado en un aguantadero" e instó a entender que "el Estado no es de los que nos toca gobernar, es de los ciudadanos” y que con este plan se busca agilizar la forma en que los argentinos realizan sus trámites. "El Estado no es de aquellos que nos toca gobernar, es de los ciudadanos y para eso tenemos que trabajar, no sólo tenemos que abrir la información, sino poner en marcha mecanismos de transparencia”-señaló el Presidente. Luego agregó que a raíz de esto muchos se han enriquecido, “pero que una enorme cantidad de argentinos no tienen cloacas, rutas, agua potable, escuelas en condiciones, y esta transformación tiene que incluir mecanismos de control”. El presidente hizo mención además sobre un informe sobre el crecimiento del empleo público, que ubica al Estado como el mayor empleador de los últimos 5 años, con una nómina de 600.000 personas.

