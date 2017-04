Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 18 Abril 2017 11:09 Visto: 35 Twitter Investigadores de UBA y CONICET Chagas: importante avance argentino en desarrollo de vacuna Investigadores del Conicet y de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron un importante avance en el camino hacia una vacuna contra el Mal de Chagas al dise√Īar una mol√©cula que combina tres prote√≠nas y que es "la mejor alternativa obtenida hasta el momento", afirm√≥ Emilio Malchiodi, quien dirige la investigaci√≥n. La enfermedad de Chagas es causada por un par√°sito unicelular microsc√≥pico llamado "Trypanosoma cruzi", que se aloja en el interior de las vinchucas y es transmitido a los humanos a trav√©s de las heces de esos insectos al momento de picarlos. Seg√ļn la Organizaci√≥n Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad est√° presente en 21 pa√≠ses de Am√©rica Latina, entre ellos la Argentina, donde se calcula que hay un mill√≥n y medio de personas infectadas. Actualmente no existen vacunas para el mal de Chagas, precis√≥ Malchioldi, investigador superior del Conicet en el Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral "Profesor Ricardo Margni" y en el de Investigaciones en Microbiolog√≠a y Parasitolog√≠a M√©dica, quien busca combatir la enfermedad junto a su equipo desde hace m√°s de 30 a√Īos y recientemente public√≥ su hallazgo en la revista "NaturePJ-Vaccines". "Se trata del estudio de los efectos de una mol√©cula que combina las caracter√≠sticas inmunog√©nicas, es decir, aquellas que causan inmunidad, m√°s importantes de tres ant√≠genos del par√°sito que provoca la patolog√≠a", explic√≥ el investigador seg√ļn informes difundidos hoy por la UBA y el Conicet. Y continu√≥: "El tratamiento actual del Chagas consiste en la administraci√≥n de una droga llamada 'Benznidazol', que es importante cuando el par√°sito est√° en circulaci√≥n pero adentro de los tejidos, que es donde se aloja el Trypanosoma, no lo elimina". "En cuanto ingresa al organismo, el par√°sito invade los macr√≥fagos, que son c√©lulas muy agresivas del sistema inmune pero no activadas para matarlo, entonces se aprovecha de eso y se reproduce. Con el tiempo, se traslada a otras c√©lulas menos agresivas porque no son del sistema inmune, como las musculares. Lo que buscamos con las vacunas es justamente mejorar la respuesta inmune", precis√≥ el especialista. "Sin embargo, producir tres ant√≠genos independientes es muy caro porque tiene el costo de tres vacunas, entonces pensamos en ponerlos dentro de una sola mol√©cula a trav√©s de ingenier√≠a gen√©tica. Para unir las porciones de los compuestos usamos una conexi√≥n que pertenece a otra mol√©cula importante del par√°sito y formamos una quimera, que se llama as√≠ porque es como esos monstruos mitol√≥gicos que se formaban con partes de distintos animales", precis√≥. Y agreg√≥: "Tenemos mucha esperanza en este desarrollo, porque hemos trabajado muchas alternativas y esta es la mejor que obtuvimos. Ser√≠a interesante pasar a etapas de desarrollo que son muchas y muy largas, y para las que se requiere financiaci√≥n". El hallazgo podr√≠a convertirse en una vacuna contra el Chagas, pero a√ļn est√° en su etapa experimental, aclararon

