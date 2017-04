Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 18 Abril 2017 10:44 Visto: 195 Twitter Lo dijo el Jefe de Policía de Catamarca “Si todas las instituciones actuaran como corresponde, no habría tantos delitos” El comisario general Orlando Quevedo se refirió éste martes a los últimos hechos de violencia en donde hubo víctimas por armas de fuego El Jefe de Policía de Catamarca, Orlando Quevedo, analizó los casos de inseguridad. - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo en exclusivo con el periodista José Alsina Alcobért, durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, el titular de la fuerza Orlando Quevedo manifestó que se encuentra “sorprendido por estos hechos. Los delitos que nos tenían preocupados eran los arrebatos. Pero ahora el uso de armas de fuego y asesinatos son preocupantes”. Sobre el caso ocurrido en la madrugada de este martes en la zona sur confirmó que por lo que tenía conocimiento “el joven cuenta con antecedentes penales, pero todo es muy confuso y complicado”. Al mencionar los últimos hechos de sangre registrados en Catamarca, Quevedo consideró que “hay muchas causales. Entre ellos pueden estar el desempleo, la vulnerabilidad social y el consumo de sustancias”. Pero también consideró que “si todas las instituciones involucradas en combatir estos flagelos actuaran como corresponde, no habría tantos delitos. No recaería todo el peso en el accionar de la Policía”. “Hablando con el personal en una reunión les dije que es un llamado de atención como fuerza policial. Vemos que realizamos arrestos por arrebatos y delitos contra la propiedad y prontamente estas personas recuperan la libertad y luego son responsables de otros hechos”. Sobre el uso de armas de fuego Quevedo señaló que “nos aflige su utilización en cualquier circunstancia. La mayoría de estas armas fueron adquiridas en forma ilegal. No están registradas porque hay un mercado negro”. Al respecto dijo que la Policía “lleva un control sobre la venta de armas de fuego. Pero es sobre quienes tienen una posesión legal. El titular del área me comentó que en los últimos tiempos hubo una demanda en el pedido de permisos. Un arma de calibre 32 o 9 mm. es considerada arma de guerra”. Finalmente el Jefe de Policía dijo que “el tema de la inseguridad está montada sobre varios factores difíciles de controlar. Todas las instituciones se deben involucrar para abordar esta lucha para evitar que la inseguridad siga creciendo”.

