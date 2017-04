Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 18 Abril 2017 09:17 Visto: 54 Twitter Violencia en el fútbol La conmovedora carta de una ex maestra de Emanuel Balbo Nancy Arias, docente de primaria del hincha de Belgrano fallecido, publicó una emotiva carta en su cuenta de Facebook. "No quisiera estar en la conciencia de quienes participaron", dijo. "Emanuel fue alumno nuestro hace algunos años ya". Así comienza la carta que escribió Nancy Arias, ex maestra del hincha de Belgrano. "En el 2012, si mal no recuerdo, el hermano más chico de los tres Balbo que tuve de alumnos, falleció cuando iba en moto con otro chico a comprar al kiosco. Estaban parados en el semáforo y un auto, el conductor de un auto que corría picadas, los arrastró media cuadra", rememoró la maestra. "El asesino, con quien Emanuel se encontró fatídicamente este sábado en la tribuna del Kempes, actuó con la misma cobardía con que hace más de cuatro años dejó abandonado a Agustín en barrio Ferreyra", continuó. "Apeló a lo peor de la sociedad, sabía que acusar a Emanuel de ser hincha de Talleres iba a iniciar la trifulca, no sé si sabía que iba a terminar matando otra vez, lo que sí sé es que no le importó, que sabiendo que podía dañar actuó sin culpa y con la complicidad de una sociedad que cree que puede atacar al otro porque es diferente", opinó. "No tardaron en decir en los medios que estaba robando. No era así. Y una vez más, si hubiese sido así ¿vale matar por eso? No quisiera estar en la conciencia de quienes empujaron, golpearon, participaron por acción o por omisión en vísperas de las Pascuas en un acto de violencia que terminó con la vida de un joven de 22 años", reflexiona la maestra. Emanuel fue tirado desde una tribuna del estadio Mario Alberto Kempes por un grupo de hinchas de Belgrano el sábado último. Tras agonizar casi dos días y horas después de que se le declarara oficialmente muerte cerebral, murió el lunes en el hospital de Urgencias de Córdoba. Cinco detenciones se sucedieron entre el domingo y el lunes, entre ellos un padre e hijo, sospechados de participar de la golpiza a Balbo, y Oscar "Sapito" Gómez, el autor intelectual del crimen y acusado también de haber atropellado en una picada al hermano de Emanuel, cinco años atrás. Fuente: Télam

