FracasÃ³ una nueva reuniÃ³n entre los gremios y el Gobierno

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 17 Abril 2017 21:16 Visto: 186 Twitter Sin acercamiento entre las partes Fracasó una nueva reunión entre los gremios y el Gobierno Durante el encuentro de este lunes los gremios docentes rechazaron la nueva oferta realizada por los funcionarios provinciales. Se pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles. Este lunes se llevó a cabo una nueva reunión paritaria entre el frente gremial de docentes de la provincia y el Gobierno para tratar de llegar a un acuerdo por el incremento salarial para este año. Sin embargo, no hubo acuerdo ya que los representantes docentes no aceptaron la propuesta y por ahora se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles por la mañana. De la reunión participaron los representantes gremiales y el ministro de Educación, Daniel Gutiérrez, y el subsecretario de Finanzas, Ariel Luna.



Los funcionarios presentaron una nueva propuesta que consiste en un incremento del 20% que se pagaría un 10% en febrero, un 8% en agosto y el 2% restante en noviembre.



La oferta fue rechazada por todos los gremios por considerarla insuficiente y solicitaron como mínimo un 30% retroactivo a febrero.



Al no llegar a un acuerdo, la reunión quedó en punto muerto por lo que se decidió llevar adelante un nuevo encuentro el próximo miércoles por la mañana a la espera de poder mejorar los números.

