Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 17 Abril 2017 21:05 Visto: 84 Twitter Se viene una nueva edición de la fiesta de los catamarqueños Convocatoria a propuestas artísticas para la Fiesta del Poncho 2017 La Secretaría de Estado de Cultura informó que entre el lunes 24 de abril y el viernes 5 de mayo los músicos y conjuntos catamarqueños, además de los diferentes ballets y academias de danzas de la provincia, podrán efectuar su inscripción y presentación de propuestas con el objeto de formar parte de la cartelera del Escenario Mayor y del escenario Aquí Poncho (ex Salón de la Cultura) de la próxima edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2017. Convocan para pisar el escenario mayor del Poncho.-eldiariodecatamarca.com.ar Las propuestas serán evaluadas y analizadas por la Comisión que tiene a su cargo la organización de la mayor fiesta folclórica de los catamarqueños, dejando en claro que la presentación no implica contratación y que, en caso de aceptación, la misma será comunicada en forma personal a cada artista o representante. Para ello, los aspirantes deberán incluir en sobre cerrado una carpeta que contenga: las actuaciones o presentaciones realizadas en el último año calendario (imprescindible), descripción de la puesta en escena a presentar, el repertorio a interpretar y las especificaciones técnicas y/o de sonido que se consideren necesarias, presupuesto de honorarios, datos de facturación y datos de contacto: mail y teléfonos.



La propuesta que no contenga la información solicitada, que se encuentre incompleta y/o que sea presentada fuera de término será excluida.



La presentación debe efectuarse, en sobre cerrado, en el horario de 09:00 a 12:00 hs, en la Secretaría de Estado de Cultura (Av. México s/n, Predio Ferial Catamarca) o por mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

