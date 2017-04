La gobernadora inauguró un Jardín de Infantes

El Jardín de Infantes Nuclearizados nº38 tiene una estructura cubierta de 392 metros cuadrados que incluye tres amplias salas, rincones de juegos, sanitarios adecuados para niños, salón de usos múltiples, oficinas y depósitos. También cuenta con amplios espacios verdes para la recreación de los niños. En el acto de inauguración estuvo presente la gobernadora Lucía Corpacci, los ministros de Educación, Daniel Gutiérrez, de Obras Públicas, Rubén Dusso, de Desarrollo Social, Daniel Barros, los diputados provinciales, Armando López Rodríguez y Paola Fedelli, entre otras autoridades.



Lucía Corpacci habló sobre la finalización de la obra y dijo que “es trabajo de mucha gente y es así como crecemos, cuando nadie cree que es el único que hizo, cuando todos nos convencemos de que todos somos parte de lo que tenemos y de lo que logramos, y que también somos responsables de lo que nos falta y de cuidarlo”.



La mandataria se refirió al nuevo Jardín y señaló que “tenemos que ser parte de cada una de las cosas que nos pasan como sociedad, y responsables de esas cosas, cada uno en el lugar que le toca.



Hoy tienen un edificio hermoso, pero es igual que la casa, los ladrillos pueden ser muy lindos, pero lo esencial es lo que ustedes pongan adentro, la tarea que hagan los padres junto con los docentes; el amor que ponen los docentes al atender a esos niños, el cuidado que puedan poner desde la ordenanza hasta la directora. Es lo que va a hacer de esto un verdadero espacio como todos queremos, de contención y de amor hacia nuestros niños", agregó.



La Gobernadora mencionó otras escuelas construidas y en construcción, y recordó que "también hemos trabajado mucho con los jardines maternales, que la verdad era algo que Catamarca no tenía".



"Nos faltan muchas cosas y somos conscientes de lo que nos falta, pero también somos conscientes de lo que vamos haciendo, día a día, todos juntos. Y no me voy a cansar de repetir esas palabras: todos juntos. Nada lo logra una sola persona", concluyó.