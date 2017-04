Filman al director de Tránsito de SFVC en una clara actitud de abuso de autoridad

Una infracción de tránsito desató un cruce con el titular del área y los agentes municipales. - eldiariodecatamarca.com.ar El procedimiento ocurrió a la madrugada del domingo, aproximadamente a las 01:47 horas cuando agentes de la Dirección de Tránsito decidieron multar a un rodado Fiat de dominio MIF 248 que se encontraba en la avenida Alem esquina Belgrano. El conductor circulaba por la vía pública sin el cinturón de seguridad, por lo que los agentes decidieron multarlo, secuestrar el vehículo y enviarlo al Corralón Municipal, pero el director general de Tránsito, Julio Matterson pidió la liberación de este automóvil, porque consideró que la medida era excesiva. Este hecho generó descontento por parte de los agentes de Tránsito, porque reclamaron que hubo un abuso de autoridad, ya que las infracciones deben pasar por el Juzgado de Faltas y no debe haber ninguna intervención de algún funcionario. En diálogo con el periodista José Alsina Alcobért en el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, Walter Arévalo, secretario general del Sindicato de los Obreros y Empleados Municipales de la Capital (SOEM) declaró que “los agentes de Tránsito están con quite de colaboración, porque no les dan garantía de trabajo, porque los vehículos fueron liberados”.



El dirigente señaló que “anoche hubo una reunión con la Brigada de Alcoholemia, porque esto no es la primera vez que pasa. Anteriormente fue la esposa de un concejal y dos funcionarios del gobierno que estaban “chupados””. “Nos plantearon que no es la primera vez que ocurre diferencias entre los agentes de tránsito y la Dirección por una infracción cometida por los conductores. Por eso este lunes vamos a mantener una reunión con el Ejecutivo Municipal”. Manifestó que se abordará especialmente este caso de abuso de autoridad y “porque no les entregan los chalecos reflectivos y los elementos de trabajo. Además en el concurso de llamado para cubrir las vacantes, se metió la política, porque las designaciones se realizaron a dedo por encima de los compañeros”.