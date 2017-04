Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 17 Abril 2017 10:34 Visto: 575 Twitter Horror Lo asesinan para robarle el celular Ocurri贸 al norte de la capital de Catamarca. Sebasti谩n Pereyra perdi贸 la vida horas despu茅s de haber sido asaltado por dos individuos que le dispararon a quema ropa en la Plaza Ren茅 Favaloro. El joven fue atendido por personal del SAME pero falleci贸 pr谩cticamente en el acto. - eldiariodecatamarca.com.ar De acuerdo a la informaci贸n de fuentes policiales, el fallecimiento del joven ocurri贸 a las 23:20 del domingo en el Hospital San Juan Bautista, tras haber sufrido un impacto de bala en su pecho durante el asalto. El hecho fatal ocurri贸 en la noche del domingo entre el l铆mite del Barrio Parque Am茅rica y el Barrio 11 de Mayo, m谩s precisamente en la arista Colombia, en la zona norte de la Capital. Seg煤n la informaci贸n aportada por fuentes policiales, Sebasti谩n Pereyra fue atacado por dos hombres que conduc铆an una motocicleta Yamaha YBR de color negro y uno de ellos lo apunt贸 con un arma de fuego para robarle su celular. Durante el enfrentamiento, el delincuente le dispar贸 a Pereyra en el costado izquierdo del pecho y huy贸 junto a su compa帽ero a la zona norte. Vecinos se acercaron al lugar para socorrer al joven y se comunicaron con el SAME que intent贸 reanimarlo, pero no pudieron salvarle la vida. La investigaci贸n del fallecimiento de la v铆ctima qued贸 a cargo del fiscal en turno, Ezequiel Walther y de la Divisi贸n de Homicidios que todav铆a no pudo encontrar a los autores de este hecho fatal, pese a que se intensific贸 el rastrillaje.

A帽o XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y period铆stica: Sarmiento 581 - 2潞 Piso "A"| Tel.: 0383-4425626