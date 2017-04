Un hombre transmitiÃ³ en vivo por Facebook cÃ³mo matÃ³ a otro en Estados Unidos

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 17 Abril 2017 09:02 Visto: 0 Twitter Estados Unidos Un hombre transmitió en vivo por Facebook cómo mató a otro en Estados Unidos Un hombre transmitió en vivo por Facebook cómo mataba a otro en Cleveland y luego se fugó en busca de nuevas víctimas. La policía de Cleveland (Ohio, EE.UU.) sólo confirmó el asesinato grabado en Facebook y no tiene ningún indicio de los supuestos 15 homicidios que el sospechoso aseguró haber cometido en otra grabación. Calvin Williams, vocero de la policía local, se dirigió al sospechoso, identificado como Steve Stephens, en una rueda de prensa para pedirle que se entregue a las autoridades porque "claramente tiene un problema" y sus actos "no tienen sentido". Stephens, de 37 años y vecino de Cleveland, había escrito en su cuenta de Facebook antes del asesinato que quería matar y en sus mensajes culpaba a su ex novia de las atrocidades que planeaba cometer. La Policía confirmó que eligió su víctima al azar: un hombre de 74 años identificado como Robert Godwin, padre de nueve hijos y abuelo de 14 nietos, que se cruzó en el camino de Stephens cuando paseaba tranquilamente por el barrio de Glenville. En el video puede verse como Stephens se baja del auto y le dice a Godwin que pronuncie el nombre "Joy Lane" porque "ella es la razón de lo que está a punto" de pasarle. La víctima intenta explicarle que no sabe de qué le está hablando pero el agresor le dispara y lo mata de inmediato. Después, vuelve a su auto con la intención de encontrar nuevos objetivos. La Policía de Cleveland mantiene desde entonces un gran despliegue para localizar a Stephens.

Fuente: MinutoUno

