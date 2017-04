Sin marcos Detalles Publicado: S谩bado, 15 Abril 2017 13:38 Visto: 23 Twitter Nacionales Otro femicidio: asesinaron a una maestra jardinera frente a sus hijos Luc铆a Hoyos ten铆a 43 a帽os. Fue atacada delante de sus dos hijos por su ex marido, quien le provoc贸 heridas en el cuello, el t贸rax y el abdomen. Horas despu茅s de la salvaje agresi贸n muri贸 en el hospital. El hombre qued贸 detenido. Una maestra jardinera fue asesinada de varias pu帽aladas este jueves y por el femicidio fue detenido su ex pareja. El hecho ocurri贸 en la localidad de La Banda, ubicada a 7 kil贸metros de la capital santiague帽a. El hecho se registr贸 en una vivienda del Barrio "El Rinc贸n", donde la v铆ctima, identificada como Luc铆a Hoyos, docente de 43 a帽os, discuti贸 acaloradamente y en presencia de sus dos hijos con su ex esposo, Hugo Gauna, de 35, de quien se hab铆a separado hace varios meses. Seg煤n indicaron las fuentes, un remisero que pas贸 por el lugar escuch贸 la acalorada discusi贸n y los pedidos de auxilio de la mujer e inmediatamente dio aviso a la polic铆a.



En pocos minutos, una patrulla de la Departamental 15 lleg贸 al lugar y Gauna se resisti贸 e impidi贸 el ingreso de los efectivos policiales a la casa.



Tras infructuosos intentos de negociaci贸n, la polic铆a ingres贸 por la fuerza a la casa y encontr贸 agonizando a la mujer a consecuencia de varias y profundas heridas de arma blanca en el cuello, t贸rax y abdomen.



Trasladada de urgencia al Centro Integral de Salud de La Banda, la mujer fue derivada y falleci贸 horas m谩s tarde en el Hospital Regional "Ram贸n Carrillo" de la capital santiague帽a. En tanto, el agresor que intent贸 escapar del lugar, fue detenido y alojado en una dependencia policial de La Banda.



Por disposici贸n de la justicia del crimen de turno, se orden贸 que el cuerpo de la mujer sea trasladado y sometido a una autopsia en la Morgue Judicial que funciona en el Hospital Independencia de la capital provincial. Fuente: Minuto Uno

