Milagro Sala, sobre la represiÃ³n a estudiantes en Jujuy: "No hay democracia"

Desde la cárcel en donde está alojada hace más de un año, Milagro Sala habló sobre la brutal represión que sufrieron un grupo de estudiantes por parte de la policía en Jujuy mientras realizaban una fiesta en la Universidad. "Lamentablemente es como actúa la policía de Gerardo Morales. Así es como hacen con los que menos tienen", señaló en declaraciones a Radio Rebelde. "Es el Gobierno de la represión, de la extorsión, del apriete, donde no hay democracia. Es muy triste pero no me sorprende nada de Gerardo Morales", señaló la líder de la Tupac Amaru. Milagro Sala además denunció que en la prisión donde está "cada vez se pone más duro. Hay momentos en que se les niega la comida" a la vez que "uno no se puede expresar. No nos dejan hablar con los medios".



Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, repudió el hecho a través de su cuenta de Twitter. Nunca desde que militaba en Franja Morada ingreso la Policía Provincial en la Universidad. Una vergüenza que pase en mi Gobierno. — Gerardo Morales (@MoralesGerardo1) 15 de abril de 2017 La solidaridad activa desde mi gobierno para reparar el daño producido por el accionar policial. Mis disculpas a los compañeros detenidos — Gerardo Morales (@MoralesGerardo1) 15 de abril de 2017 "Nunca desde que militaba en Franja Morada ingreso la Policía Provincial en la Universidad. Una vergüenza que pase en mi Gobierno", escribió y se comprometió a ir "hasta las últimas consecuencias" contra "los responsables de la vergonzosa incursión de la policía en Facultad". Llegare hasta las últimas consecuencias contra los responsables de la vergonzosa incursión de la policía en Fac. De Agrarias — Gerardo Morales (@MoralesGerardo1) 15 de abril de 2017 Fuente: Minuto Uno