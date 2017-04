Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 15 Abril 2017 13:38 Visto: 24 Twitter Nacionales La Plata: Cansado de que no lo escuchen, se puso a arreglar la calle solo Un jubilado de 70 años vive en Tolosa desde hace 20 años. El año pasado le pidió a la municipalidad que taparan los pozos de su cuadra. Frente a la no respuesta y aprovechando el poco tránsito del fin de semana largo se puso a trabajar él mismo. Miguel Caminoti tiene 70 años. Desde hace 20 años vive en Tolosa, en La Plata y el año pasado hizo un reclamo a la municipalidad para que repararan los pozos que hay en la cuadra donde vive. Cansado de no tener respuestas y aprovechando este fin de semana largo, decidió poner un poco de escombro en los baches para evitar que ocurran accidentes en la zona. "hace rato que venimos pidiendo que la delegación municipal repare la calle, porque los autos hacen maniobras cada vez más peligrosas y en cualquier momento puede ocurrir un accidente grave", dijo Nicolás, un vecino. A pesar de la urgencia que tenía el pedido vecinal, el reclamo aún no había sido solucionado y los vecinos, con Miguel a la cabeza, salieron a repararlo por sus propios medios. Fuente: Minuto Uno

