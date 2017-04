Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 15 Abril 2017 12:23 Visto: 5 Twitter El turismo en Semana Santa Sin techo, Chile vuelve a liderar las "escapadas" al exterior La demanda de vuelos a Santiago creció un 142%. Y una multitud cruzó por tierra desde Mendoza. Alto tránsito a Uruguay, Brasil y Paraguay. A fuerza de precios irresistibles, Chile no para de crecer como destino internacional para los argentinos. Tras un 2016 récord en el que recibió un 49% más de turistas "argentos" y un verano 2017 que más que duplicó los números del 2015, las primeras cifras de Semana Santa sugieren que, por ahora, la tendencia no encuentra un techo. Uno de los indicios es que en este fin de semana largo la demanda de pasajes para Santiago de Chile creció un 142%. Fue en Aerolíneas Argentinas respecto de la misma celebración del año pasado, según datos difundidos por la compañía. La capital chilena, además, volvió a encabezar los rankings de las grandes agencias de viajes del país. En la previa de la Semana Santa, por ejemplo, Santiago ya era el destino extranjero más reservado en Despegar.com, tanto en vuelos como en alojamiento. En Atrápalo, por su parte, la capital chilena volvió a captar la mayoría de las reservas internacionales, seguida por Montevideo, Colonia y Río de Janeiro. Por tierra, como ya es habitual, miles de turistas cruzaron a Chile por los distintos puestos fronterizos, donde se montaron operativos especiales. En el paso Cristo Redentor, de Mendoza, habían pasado hasta el jueves 17.500 personas y muchos micros (unos 150), informó a Clarín Néstor Galeano, comandante de Gendarmería Nacional en la cordillera mendocina. Según se estima, a esa cantidad se habrán sumado otros 5.000 vehículos el viernes. Si no se llega a los 40.000 cruces que se preveían para todo el fin de semana largo -como probablemente termine ocurriendo- será por una mala perspectiva meteorológica. "El pronostico es inestable con posibles lloviznas y nevadas en alta montaña. Esta bastante frío en el Paso y eso preocupa, porque hay riesgo de congelamiento de la calzada", agregó Galeano. Por esta situación -que desalentó muchos viajes- y por mejoras en el operativo binacional, las esperas fueron esta vez de sólo 1 o 2 horas, en vez de las cuando antes, en días de alta demanda, superaban las 6 horas. El gran atractivo para los que cruzan a Chile es combinar el paseo con compras de ropa y electrónica a precios hasta 60% menores. Diferencias que se amplían a medida que baja acá la cotización del dólar, que acaba de tocar el nivel más bajo de este año. El atraso del tipo de cambio viene impulsando el turismo al exterior, y no sólo a Chile. Por Aerolíneas, por ejemplo, viajaron esta Semana Santa 10% más de pasajeros a Estados Unidos, 24% más en trayectos regionales y 33% hacia Europa. "Miami, Cuba y México tuvieron fuerte. Y también Salvador y Buzios, en Brasil, algo que no había pasado en años anteriores", destacaron en Atrápalo. En plan de compras, un destino que crece fuerte es Asunción, donde los precios pueden ser incluso menores que los chilenos. En el ranking de pasajes al exterior de Despegar.com, este año la capital paraguaya figuró como el tercer destino más demandado para para Semana Santa. Fuente: Clarin

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626