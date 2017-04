Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 15 Abril 2017 12:23 Visto: 10 Twitter Nacionales Instalarán en José C. Paz la primera planta de vehículos eléctricos de Argentina Será con el desembarco de la automotriz china Dongfend. Implica una inversión de U$S 300 millones y creará 2000 puestos de trabajo. La municipalidad de José C. Paz instalará la primera planta para fabricar y ensamblar vehículos eléctricos en la Argentina. La noticia surge de un acuerdo firmado entre el intentedente Mario Ishii y la autromotriz china Dongfeng (DTFC) -segunda fabricante de colectivos eléctricos de ese país-. La inversión inicial es de u$s 300 millones de dólares durante los primeros dos años, y generará 2500 puestos de trabajo de forma directa e indirecta. Dongfeng (DTFC) es el fabricante de buses, camionetas y autos ecológicos, más avanzados en su tecnología, reafirmando su fuerte compromiso en el cuidado ambiental. "El crecimiento del mercado de vehículos eléctricos es fundamental para la consolidación de ciudades inteligentes que promueven una movilidad sustentable; las principales ciudades del mundo ya lo están haciendo y estamos muy contentos de poner a José C. Paz a la vanguardia, ya que seremos pioneros en América latina en la producción de este tipo de vehículos de energía limpia, ecológica y sustentable", destacó el intendente Mario Ishii. Como primer paso, están llegando en los próximos días, dos colectivos eléctricos que funcionarán como prueba piloto. Lo mismo sucederá con una mini van con capacidad de carga para 19 pasajeros, un automóvil sedán que se utilizarán para las fuerzas de seguridad y una versión pequeña, tipo “Smart”, E-200,para dos personas, como vehículo particular. "La instalación de esta fábrica en José C Paz representa la unión entre los sectores públicos y privados con el fin de proteger el medio ambiente. Estamos muy contentos de poner a nuestro distrito en lo más alto de la vanguardia automotriz” resalto el jefe comunal. Por último, el intendente Ishii remarcó que “vamos a consolidar el proyecto de ciudades ecológicas y sustentables que promueven la movilidad con energía renovables. El municipio será el primero en incorporar el transporte ecológico y energía limpia para sus ambulancias, patrulleros, colectivos y autos”. Fuente: Clarin

