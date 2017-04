Siguen con custodia las hermanas que sufrieron un apriete el día del paro: "Queremos trabajar tranquilas"

"Te va dando miedo cuando escuchás contra quién nos peleamos, ahora que sabemos todo lo que pasó”, asegura Zulma Mach, una de las dueñas de la estación de servicio de bandera blanca, ubicada en la intersección de las calles Frías y Molina Arrotea, en Lomas de Zamora. Junto a su hermana las vio el país por la televisión el jueves de la semana pasada a las 8.30, el día del paro nacional, cuando un grupo de personas del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garajes y Playas de Estacionamiento (SOESGYPE), se presentó en el lugar, obligándolas a ellas y a una empleada a que no atendieran a los clientes. Un video del momento del apriete, grabado por ella se viralizó en Internet y los medios lo masificaron. Desde entonces continúa la presencia de Gendarmería vigilando el lugar por los hechos ocurridos. “Dos días antes vinieron a decirme que el jueves no abriera porque ellos no iban a dejar trabajar y me dieron una tarjeta. Les expliqué que nosotras teníamos que trabajar igual porque necesitábamos depositar en el banco y me contestaron ‘si abrís, te atendrás a las consecuencias’”, relata Karina Mach. El jueves a la madrugada, según comentan las dueñas, personas del sindicato bloquearon los surtidores con cintas y fajas. Dos de las hermanas Mach, Karina y Zulma, junto con una empleada abrieron igual la estación y empezaron a despachar combustible. “Empecé a ver sombras por todos lados y cuando me di vuelta había todos gordos gigantes rodeándonos a las 3”, dice Karina. En ese momento es cuando su hermana, Zulma, grabó lo que ocurría con su teléfono celular. “Ahí nos envalentonamos y los sacamos de la línea de edificación. Igualmente nos rodearon con los autos y nos bloquearon las entradas a la estación de servicio”, agrega Mach. Minutos después llegó la policía al lugar, pero durante cuatro horas, hasta que obtuvieron la orden de desalojo, las personas que pertenecían al sindicato que dirige Carlos Acuña, integrante del triunvirato que conduce la CGT, continuaron impidiendo el ingreso de los clientes. El abogado de las hermanas Mach, el doctor Esteban Gutiérrez, informó que a partir de estos hechos se inició una causa por coacción agravada en la UFI N°7 de Lomas de Zamora, a cargo de Gabriel Lo Schiavo. “Se sacaron fotos con sus camperas con el logo del sindicato”, explicó Gutiérrez. Según lo que adelantó el abogado, van a ratificar lo denunciado y a solicitar una guardia pasiva permanente. “Nunca nos había ocurrido algo como esto. Nosotros somos independientes y habíamos dado un cheque a siete días calculando lo que teníamos que recaudar cada día para cubrir el banco. Si ese jueves no trabajábamos, nos venía rechazado y nunca más la petrolera nos vende a pagar”, explica Karina y su hermana agrega: “Nos decían ‘te vamos a prender fuego el local’ o ‘te vamos a romper los vidrios’”. Luego del incidente ocurrido el jueves por la mañana, durante el resto del día y los siguientes, pudieron trabajar con normalidad, pero el “miedo sigue”. “Nuestra familia es dueña de este negocio desde hace 70 años”, repiten. Hoy están a cargo las hermanas Zulma, Karina y Andrea. “Nacimos y vivimos en la zona, todos los vecinos nos felicitan por lo que hicimos. Nosotras lo que más queremos es seguir trabajando tranquilas”, concluye Zulma. Fuente: Clarin