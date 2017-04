Felices Pascuas Guillermo "Joao" Andrada

Señor Oftalmólogo Andrada, también subsecretario de medios de la provincia de Catamarca, quienes trabajamos en el Multimedios La Isla, integrado por El Diario de Catamarca.com, La Isla FM y la Revista Criterio New, tras varios meses de espera, más precisamente noviembre del año 2016, cuando tomábamos conocimiento a través de nuestra patronal, que Ud. luego de asumir en esa subsecretaría, había decidido, no contratar los medios en los que trabajamos, además de frenar el pago de una deuda por pauta publicitaria que data del año 2015 y que el anterior subsecretario venia abonando con cuentas gotas, hasta que llegó Ud. Y decidió inescrupulosamente dejar de abonar, además de no contratar nuestros medios y con chicanas buscar solo contratar uno de ellos, en un claro intento de despojarnos de nuestra fuente de trabajo. Ud. probablemente por ignorancia de las leyes, el periodismo y el conocimiento general de la cosa pública ha incurrido en flagrantes violaciones a la Constitución de la Provincia de Catamarca en los artículos: 10° Por pretender que no ejerzamos nuestra actividad, dando a conocer el libre pensamiento, al coartarnos la posibilidad de escribir y difundir nuestra ideas. El Articulo N° 12 por impedirnos el libre acceso a las fuentes de información, como lo veníamos haciendo hasta noviembre de 2016. El 13° porque busca que se suspendan, se traben e interrumpa la labor, la libre expresión y circulación de nuestros medios, radiales web y gráfico. El Articulo 17° porque suprime a nuestra patronal como a nosotros el derecho garantizado por nuestra constitución, en lo que refiere a la libertad de asociación, trabajo, Industria y Comercio. Por los motivos antes señalados y como establece la Constitución provincial en su Artículo 18° que expresa " Queda asegurado a todo habitante de la provincia el derecho de petición, individual y colectiva ante las autoridades", es que venimos a peticionar que no continúe discriminando impiadosa e irresponsablemente a nuestros medios, en un claro intento de vaciamiento financiero, con el inocultable objetivo de despojarnos de nuestras fuentes de trabajo, de la que viven más de una decena de trabajadores. Por ser aparentemente apostata, es que pese a los reclamos de nuestra patronal, cuando se aproximaban las fiestas de fin de año, se negó a firmar los expedientes de deuda, que para nosotros representaba percibir nuestros haberes, y celebrar como católicos las fiestas de Navidad. No satisfecho con ello, en enero y febrero se tomó 30 días de vacaciones, pese haber asumido 45 días antes y tampoco estampó su firma, ni autorizó para que los más de 30 expedientes que adeuda esa subsecretaria salieran y mientras gozaba de sus vacaciones, nosotros pugnábamos por nuestros haberes, pese a ello con nuestro trabajo jamás dejamos de seguir los pasos de las acciones gubernamentales y todo acto de gobierno fue publicado, al considerar nuestra patronal que es nuestro deber como medios de comunicación, mantener a la sociedad de nuestra provincia y el mundo informado de lo que acontece en Catamarca. Esta es la primera petición pública que hacemos tras más de 120 días de larga espera. Somos empleados de nuestros queridos medios; La Isla Fm, el Diario de Catamarca y la Revista Criterio New; periodistas, diseñadores, técnicos, locutores, publicistas, administrativos y de maestranza. Quienes todos los días realizamos con mucho orgullo y satisfacción nuestro trabajo. La sociedad y buena parte del mundo nos conoce, Ud. también, solo que con una evidente actitud fascista de oscuros intereses, pretende que desaparezcan nuestros medios y prueba de ellos es que, aunque en los últimos cuatro meses con su pretendido ahogo y anhelo de agonía hacia los nuestros a otros medios de menor ,o igual envergadura que los nuestros, si les abonó y abona jugosas sumas millonarias en pautas, que hoy no daremos a conocer porque nuestra lucha no es con nuestros colegas, es con Ud. Señor Andrada, que nos busca convertir en enemigos para justificar ante la gobernadora y el gobierno sus oscuros intereses, en una suerte de quintacolumna, expresión que seguramente deberá leerla en un diccionario, por sus evidentes magros conocimientos de la democracia. Por lo antes expuesto y tras haber esperado durante cuatro largos meses, sin haber dejado de realizar nuestros compañeros del área administrativa los tramites a los efectos de que se restablezca la pauta oficial como la tiene el 99% de los medios de la provincia, esperaremos las próximas horas para que este conflicto que Ud. generó se resuelva, devolviendo la normalidad de pago de lo adeudado y la contratación de la pauta que nos corresponde. Hasta aquí esperamos. Nosotros como Ud. tenemos familia. Nuestros hijos como los suyos estudian. Por ello desde hoy cada día que se siente en la mesa familiar nos tendrá presente, porque cada ración de su comida nos la debe, Ud. nos pretende estafar, nosotros solo buscamos mantener nuestra fuentes de trabajo como antes en navidad se recuerda?, cuando Ud. la paso bien. O en sus largas vacaciones también, se recuerda? Ahora le auguramos, Felices Pascuas señor Guillermo "Joao" Andrada.