Para el papÃ¡ de Araceli Fulles, su desapariciÃ³n es un caso de trata o narcotrÃ¡fico

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 15 Abril 2017 11:23 Visto: 35 Twitter Nacionales Para el papá de Araceli Fulles, su desaparición es un caso de trata o narcotráfico Ricardo Fulles, padre de la joven desaparecida en Villa Ballester, descarta que su hija se haya ido de forma voluntaria. "Alguien la agarró y la tiene retenida", expresó. Además, descartó cualquier vinculación con el episodio de otro joven que se perdió el mismo día. Ricardo Fulles está desesperado. Cada minuto que pasa sin noticias de Araceli, su angustia crece. Está convencido de que su hija no se fue por su propia voluntad sino que "alguien la agarró y la tiene retenida". Tampoco descarta delitos más complejos como los vinculados "a la trata de personas o al narcotráfico" ya que , según denuncia "es algo que está pasando en San Martín".

"Estamos como al principio, no tenemos nada, necesitamos que haya más fuerzas buscándola porque esto probablemente haya sobrepasado San Martín, puede estar en cualquier parte, dijo Ricardo en declaraciones televisivas. En cuanto a la historia de otro joven desaparecido que vive a diez cuadras de la casa de Araceli y que la familia piensa que puede ser un caso vinculante, el Ricardo lo descartó: "no tiene nada que ver. Ellos se acercaron porque están solos, pero no la conocía", sostuvo. "No voy a permitir que este caso se olvide, voy a mover cielo y tierra para que mi hija aparezca", señaló.

Ver imagen en Twitter Araceli desapareció el 1 de abril por la noche luego de recibir un llamado telefónico y decir que enseguida volvía. Ocurrió en Villa Ballester y se ofrece una recompensa de medio millón de pesos a quien pueda aportar datos para encontrarla. Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626