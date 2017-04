Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 15 Abril 2017 11:10 Visto: 12 Twitter Nacionales Un vecino de Araceli desapareció el mismo día y a la misma hora que ella Se trata de un joven de 25 años al que no se lo ve desde el 1 de abril en el partido de San Martín cerca de la casa de su novia en José León Suárez. Envió un misterioso mensaje y supieron nada más. Otro joven, de 25 años, está desaparecido desde el 1 de abril en el partido de San Martín. Se trata de Luciano Lionel Barbeito a quien su familia busca de forma desesperada. Lo que resaltan sus familiares es que Luciano vive a diez cuadras de la casa de Araceli y según su hermano, no descartan que ambas desapariciones estén relacionadas. Según publica el diario Crónica el hermano del desaparecido relaciona ambos casos con problemas de droga. "mi hermano estuvo preso un año y medio por robar en un kiosco, se hizo delincuente por sus problemas con las drogas, no es un hombre violento". Luciano había quedado en libertad el 30 de marzo pasado. Marchetti Nancy del Carmen de 58 años denunció que su hijo fue a ver a su ex novia "Angy" a José León Suarez y le envió un extraño mensaje que decía "MÑDSI".

Preocupada, la mujer llamó a la casa de Angy y la madre de la joven le aseguró que Luciano "había ido a su casa pero lo atendió por la ventana porque su hija no estaba". La última vez que lo vieron, lo vieron parado en la puerta de un kiosco en las calles Andres Lamas y Miguel Angel, en la localidad de José León Suárez donde efectivos realizaron allanamientos en búsqueda de Araceli pero resultaron negativos.

Vestía una remera blanca, pantalón de jean y zapatillas blancas. Tiene una cicatriz en el antebrazo izquierdo y otro en la maníibula. Fuente: MinutoUno

