HiriÃ³ a su amigo y estÃ¡  grave

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 15 Abril 2017 10:27 Visto: 924 Twitter La víctima es hijo del ex diputado Miguel Marcolli Hirió a su amigo y está grave El hecho se produjo accidentalmente cuando manipulaba una pistola reglamentaria con la que terminó hiriendo de gravedad a su amigo en la pierna, más precisamente en la arteria femoral. Imagen ilustrativa. Alrededor de la una de la madrugada de este viernes, Lisandro Marcolli de 34 años, se encontraba de visita en la casa de su amigo Federico Ventura, ubicada en Salta al 900 de la capital de Catamarca,. Ambos manipulaban una pistola reglamentaria calibre 11.25mm, en determinado momento Ventura tomó la pistola y accidentalmente se produjo un disparó que impactó en la pierna de su amigo. Según se supo por la herida Marcolli comenzó a perder mucha sangre, ya que el proyectil perforó la arteria Femoral. Inmediatamente a los pocos minutos fue trasladado al Hospital San Juan Bautista en grave estado. practicándosele en la mañana de este sábado una segunda operación de bypass en la pierna afectada. Lisando Marcolli es hijo del ex diputado nacional Miguel Marcolli y sobrino del ex diputado y ministro de salud Mario Marcolli.

