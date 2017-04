Fuerte malestar de China por las demoras en el proyecto de las represas en Santa Cruz

En estricta reserva y por diferentes canales diplom谩ticos, el gobierno de China expres贸 su malestar y preocupaci贸n ante la Argentina por la falta de una definici贸n concreta para avanzar en el millonario proyecto de inversi贸n para la construcci贸n de las represas Kirchner y Cepernic en Santa Cruz. Seg煤n consignaron a Infobae fuentes calificadas de la Canciller铆a, la preocupaci贸n mayor de Pek铆n es que a un mes del viaje de Mauricio Macri a China, que se realizar谩 el 15 de mayo para la reuni贸n oficial con el presidente Xi Jinping, a煤n no hay definici贸n alguna respecto de los estudios ambientales para la realizaci贸n de las dos represas en Santa Cruz financiadas por el gobierno chino. Existen al menos 16 estudios de impacto medioambiental que est谩n siendo revisados en el Ministerio de Medio Ambiente y que luego deber谩n someterse a una revisi贸n de la Corte Suprema y de una audiencia p煤blica en el Congreso. "Hay un fuerte malestar y una preocupaci贸n natural de un Estado que ha decidido invertir miles de millones de d贸lares en un proyecto que aun no se sabe si se har谩. Pero antes del viaje de Macri a China vamos a dar respuesta por si o por no", expres贸 un ministro del gobierno consultado por este medio. Las quejas de China llegaron por partida doble: mientras que el embajador en Buenos Aires, Yang Wanming, manifest贸 a las autoridades argentinas la preocupaci贸n por "la falta de definiciones inmediatas" ante la construcci贸n de las represas, en Pek铆n la diplomacia china extendi贸 las mismas quejas al embajador argentino, Diego Guelar, en reiteradas oportunidades. El 15 de mayo Macri viajar谩 a China en una visita oficial para reunirse con Xi Jinping. Para presentar en esa reuni贸n una definici贸n del proyecto de las dos represas, tanto el ministerio de Energ铆a como el de Medio Ambiente trabajan a contrarreloj para definir los resultados de 16 estudios ambientales y otras medidas que la UTE Represas Patag贸nicas presentaron el 30 de marzo pasado. "El objetivo central es dar una respuesta a China para el viaje de Macri", agreg贸 otro funcionario de la Casa Rosada. El tema no es menor para Pek铆n. Es que luego de duras negociaciones con China, el gobierno de Xi Jinping acept贸 un documento en el que sustancialmente se afinaron cuatro puntos para ajustar a lo que ped铆a la administraci贸n de Macri: las represas no tendr谩n 11 turbinas, como estaba previsto originalmente en el proyecto de Cristina Kirchner, sino ocho, para evitar que la potencia impacte en el ambiente; se reducir谩 el monto de la obra de US$ 7600 millones a US$ 4000 millones; se aplazar谩n los tiempos de la obra y la provincia de Santa Cruz obtendr谩 un 12% de regal铆as por la energ铆a transportada al pa铆s aunque el Estado nacional mantendr谩 la propiedad de las obras. 脡ste es el nudo del acuerdo t茅cnico que se alcanz贸. Luego hubo objeciones de los ambientalistas y el tema pas贸 a foja cero para que haya una revisi贸n de estudios de impacto ambiental en la zona de la construcci贸n. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia oblig贸 a detener cualquier inici贸 de las obras hasta en tanto no se realicen los estudios de impacto ambiental y audiencias p煤blicas -no vinculantes- en Santa Cruz y en el Congreso nacional. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, que lidera Sergio Bergman, aseguraron a Infobae que para el viaje de Macri a China estar谩n listos los informes ambientales para dar certeza al inicio de la obra. Se trata, junto con el Plan Belgrano Cargas, de uno de los proyectos m谩s importantes y ambiciosos que realizar谩 China en la Argentina. Hay una l铆nea de cr茅ditos ya avanzadas para que China desembolse los 4000 millones de d贸lares por las represas. Pero por ahora, el pa铆s asi谩tico s贸lo escucha promesas de que se llegar谩n con los tiempos para cumplir con los plazos de construcci贸n de la obra. Hasta este momento nada deja tranquilos a los funcionarios de la administraci贸n de Pekin, que ya plantearon serias dudas y un profundo malestar por las demoras en la decisi贸n del Gobierno en avanzar con las obras. Fuente: Infobae