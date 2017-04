Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 13 Abril 2017 18:23 Visto: 26 Twitter Mundo El papa Francisco volvió a advertir por "una terrible guerra mundial a pedazos" El pontífice de la Iglesia católica pidió por la paz en “un mundo sometido a los traficantes de armas” durante una entrevista con el periódico italiano La Repubblica. Dio inicio el jueves a los ritos de la Semana Santa con la Misa Crismal y visitará luego una cárcel en las afueras de Roma El papa Francisco advirtió el jueves en una entrevista con el periódico La Repubblica, que se está viviendo "una terrible guerra mundial a pedazos", y volvió a pedir por la paz en "un mundo sometido a los traficantes de armas". "Me sale sólo pedir con más fuerza la paz ante un mundo sometido a los traficantes de armas que se benefician con la sangre de las mujeres y los hombres", dijo el Pontífice de la Iglesia católica en respuesta a una pregunta sobre la situación mundial. "¿Todo lo que se obtiene con la guerra no desencadena represalias y una espiral de conflictos letales que sólo dan beneficios a los pocos señores de la guerra?", se preguntó durante la entrevista en el Vaticano, y volvió a afirmar que se está viviendo "una terrible guerra mundial a pedazos", como ya había mencionado en otra oportunidad. Las declaraciones llegan en un contexto de auge del terrorismo pero también de fuertes tensiones militares entre las superpotencias de los Estados Unidos y Rusia, enfrentadas por diferencias estratégicas en la guerra civil en Siria, y de la amenaza nuclear creciente de parte del régimen de Corea del Norte. En esa línea, Francisco consideró que "el pecado se manifiesta hoy en día con toda su fuerza de destrucción en las guerras, en las varias fuerzas de violencia y maltrato, en el abandono de los más frágiles" y los que pagan "son siempre los últimos y los indefensos". Comienzo de la Semana Santa Francisco también indicó a los sacerdotes que la evangelización "no puede ser presuntuosa" y que deben ser "tiernos, concretos y humildes", durante su homilía en la Misa Crismal celebrada en la basílica de San Pedro y con la que comienzan los ritos de la Semana Santa. "Tenemos que aprender que anunciar una gran alegría a los muy pobres no puede hacerse, sino de modo respetuoso y humilde hasta la humillación", consideró. En tanto, hoy también celebrará la misa de Coena Domini por el Jueves Santo en la cárcel de Paliano, en Frosinone (a unos 60 kilómetros de Roma) y lavará los pies a 12 reclusos para recordar el rito de la Última Cena. Fuente: Infobae

