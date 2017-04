Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 13 Abril 2017 10:47 Visto: 11 Twitter Nacionales Por el estado del cuerpo de Micaela, no pudieron tomar muestras de ADN El director de Criminalística de la Policía de Entre Ríos confirmó que no se pudieron tomar muestras de ADN de Micaela por el estado de descomposición del cuerpo de la joven. En el marco de la causa en la que se investiga el crimen de Micaela García, los peritos no pudieron extraer muestras de ADN del cuerpo de la víctima debido a su avanzado estado de descomposición. El director de Criminalística de la Policía de Entre Ríos, Ángel Iturria, confirmó que no se pudieron tomar muestras de ADN de la joven estrangulada en la ciudad entrerriana de Gualeguay. Además, Iturria estimó que el crimen de la joven se produjo dentro de un vehículo. Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626