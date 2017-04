Bomba: Â¿Jorge Sampaoli le dice que no a la SelecciÃ³n argentina?

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 13 Abril 2017 09:49 Visto: 24 Twitter Selección Bomba: ¿Jorge Sampaoli le dice que no a la Selección argentina? Fernando Baredes es el representante legal de Jorge Sampaoli e hizo declaraciones a un medio de España sobre los siguientes movimientos del DT que actualmente trabaja en Sevilla. "El míster está al cien por cien metido en el Sevilla", aseguró el abogado de Jorge Sampaoli, Fernando Baredes. "Son vuestros colegas de Argentina los que todos los días dicen cosas... conmigo nadie ha hablado", aseguró al portal ACB de Sevilla sobre el posible desembargo en la Selección argentina. "Ni siquiera ha habido un contacto con el tema de Argentina", insistió el abogado de Sampaoli y aseguró que solo viaja a España a ver a su hijo en el torneo internacional de fútbol base en Gerona. "Hablé con Jorge el sábado después del partido con el Deportivo de la Coruña, el lunes, también, al día siguiente ¿y sabe qué? estaba contentísimo con la victoria sobre el Deportivo, porque la necesitaba como él dice para volver a ponerse a tiro en la tabla y enchufar de nuevo al equipo", reveló Baredes. "Él está concentradísimo en el Sevilla", agregó. "Hasta el 21 de mayo, fecha de la última jornada de La Liga, él sólo piensa en el Sevilla... discutir ahora si después valoraría una oferta, por ejemplo de Argentina, sería otra vez entrar en el terreno de las suposiciones y no me gusta nada entrar en ese terreno", cerró. Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626