Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 13 Abril 2017 09:38 Visto: 117 Twitter Presbítero José Díaz “En el Jueves Santo se instituye la eucaristía y el sacerdocio” En el día que concluye la Cuaresma y comienza el Triduo Pascual, el sacerdote se refirió a este día que nos prepara para el Viernes Santo. Regocijo y penitencia en la Semana Santa - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo con el periodista José Alsina Alcobért durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, el rector general de la Catedral Basílica, presbítero José Díaz se refirió al significado para la toda la grey católica del Jueves Santo. “Hoy deberíamos celebrar la Misa Crismal pero la hemos realizado el martes para que los sacerdotes puedan compartir esta celebración con los fieles de sus respectivas diócesis y regresen con tiempo”. Luego mencionó que “hoy a la tarde vamos a celebrar la Cena del Señor, donde se instituye la eucaristía y el sacerdocio con el lavado de los pies con lo que se cumple con el mandato de Jesús”. Al respecto mencionó que “Pedro en principio se negaba porque lo consideraba como un acto servil porque él no había entendido el reinado de Jesús. Ellos tenían en la cabeza un reinado temporal. Tal vez, al dar su vida entendió el servicio”. “El lavado de los pies es un mandato sobre la caridad en el prójimo. Se instituye la eucaristía, que es una escuela de cómo se debe servir. Está cargado de mucho simbolismo y nos prepara para lo que se viene, que el Viernes Santo”. El sacerdote explicó que el viernes es la contracara porque “es cuando surge el sacrificio por la negación de los hombres y la traición. Llega el Vía Crucis que nos sumerge en la pasión, es entrar en un momento crucial. Cuando Jesús da la vida por los demás”.



“Por ello es que es el único día que no se celebra Misa en el mundo. La muerte de Jesús, como parte de su entrega y la fuerza. Es un día de ayuno y abstinencia. De carne o de alguna sustancia que te cueste” Al respecto indicó que “el ayuno es comer lo indispensable. Procurando que la comida sea menor a lo habitual. Sobre la abstinencia puede ser privarse de fumar o de la tecnología. No solo privación por sí mismo, sino que la abstinencia sea sobre algo que te cueste”. Finalmente indicó que “la dinámica de la vida cristiana, en primer lugar es el aprendizaje del amor. No tiene otro camino de plenitud que el amor. Y la cruz está emparentada con el dolor. No hay amor sin dolor. La gente hoy tiene serios problemas en aceptar el dolor”.

