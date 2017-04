La ministra de EducaciÃ³n porteÃ±a dijo que algunos gremialistas "discuten otros intereses"

"Los docentes necesitan capacitación continua pero algunos gremialistas, que no quieren un diálogo, discuten otros intereses, y no quieren discutir el Plan Maestro (lanzado por el presidente Mauricio Macri) que es el futuro", sostuvo la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, en un reportaje a América TV. Consultada sobre la "escuela itinerante" que un sector gremial docente instaló en la Plaza del Congreso, luego de incidentes registrados el domingo pasado, la ministra advirtió que "si se quiere transformar algo, volver a métodos que no lograron nada, no tiene sentido", al compararla con la "Carpa Blanca" que se montó en el mismo lugar durante el gobierno menemista. Para Acuña, "en esa carpa no se mejoraron los salarios, ni los contenidos educativos"; y sobre el desalojo en particular, dijo que en el lugar del hecho, "no estaban todos los docentes representados". Sostuvo además que los días de paro "los docentes estuvieron en las escuelas", e hizo mención al "bajo acatamiento" evaluado por las autoridades. La ministra porteña añadió que "en la Ciudad, todo se hizo a través del diálogo con la comunidad educativa", y agregó que se busca "replicar ese esquema a nivel nacional". En la provincia de Buenos Aires, avaló la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien -dijo- "está haciendo un esfuerzo enorme" en el marco de las negociaciones paritarias con el sector. Fuente: Télam